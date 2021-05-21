Зеленский подписал закон об отмене "писем счастья" водителям после уплаты штрафа

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-IX.

Как отмечает пресс-служба главы государства, этот закон, прежде всего, коснется автомобилистов.

Так, сейчас большинство автомобилистов оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксированы в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует скидка 50%.

В то же время предыдущие нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа.

"Это приводило к путанице и в некоторых случаях – к повторной оплате штрафа. Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которому уже был уплачен штраф", – сказано в сообщении.

Таким образом, оригинал постановления будет направляться заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 29 апреля. Он также призван сократить расходы Нацполиции на отправку писем с протоколами водителям, которые в 2020 году составили 60,4 млн грн.