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Зеленский подписал закон об отмене "писем счастья" водителям после уплаты штрафа

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Зеленский подписал закон об отмене

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-IX.

Как отмечает пресс-служба главы государства, этот закон, прежде всего, коснется автомобилистов.

Так, сейчас большинство автомобилистов оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксированы в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует скидка 50%.

В то же время предыдущие нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа.

"Это приводило к путанице и в некоторых случаях – к повторной оплате штрафа. Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которому уже был уплачен штраф", – сказано в сообщении.

Таким образом, оригинал постановления будет направляться заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 29 апреля. Он также призван сократить расходы Нацполиции на отправку писем с протоколами водителям, которые в 2020 году составили 60,4 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Российский телеканал СТС покажет украинский сериал "100 000 минут вместе", снятый студией "Квартал 95", одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, ссылаясь на ﻿социальные сети телеканала, сообщает Страна.ua.______ что такое, почему не стреляем? - патроны кончились... - ну иди сюда, я продам пару штук... и чем это лучше порошенковских конфет?
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21.05.2021 14:08 Відповісти
Король,
Его величество,
Просил её величество,
Чтобы её величество
Спросила у молочницы:
Нельзя ль доставить масла
На завтрак королю.

Ленивая корова
Ответила спросонья:
- Скажите их величествам,
Что нынче очень многие
Двуногие-безрогие
Предпочитают мармелад,
А также пастилу!
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21.05.2021 19:43 Відповісти
вован -- что эти письма --- так чепуха . а вон сцарь всея сруского мира позволил холопам бесплатно собирать валежник в лесах . вот какой добрый у них фуйло --- у нас тоже надо такой твой указ . бо газ по 10грн и свет по 1.68 грн и куб воды за 32грн пенсионэры не потянут . ты вова подумай-- те над таким указом . а то на 2700 ---- 3200 грн пенсии пенсионэрам буде полный киздец --- жюльке тимошенко выдали 148 000 000 лямов компенсации . а нам хоть валежник дозволь---те собирать ----- заранее премного благодарны --- твои зебуины
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22.05.2021 06:41 Відповісти
Вова Косовороткин наплужает лохобанов
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22.05.2021 09:59 Відповісти
для такой хрени целый закон нужен? А венецианской комиссии не показывали?
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22.05.2021 11:26 Відповісти
 
 