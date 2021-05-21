Рада одобрила законопроект об изменении статуса НАБУ

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5459-1 о приведение в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционом бюро (НАБУ).

За соответствующий законопроект № 5459-1 проголосовали в первом чтении 288 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Авторы законопроекта предлагают убрать норму, по которой НАБУ создает президент.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабмин координирует работу НАБУ в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров.

Согласно предложенным изменениям назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров, а не президент. Законопроект уточняет, что директор НАБУ может быть отстранен от должности только согласно основаниям и в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Как отмечено в документе, конкурсный отбор на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Кабинет министров Украины и еще три - Кабмин на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Конкурсная комиссия вносит представление о назначении кандидатов на должность директора НАБУ премьер-министру, который обязан в течение 10 дней внести соответствующее представление на рассмотрение Кабмина. Правительство на открытом заседании назначает одного из двух представленных конкурсной комиссией кандидатов директором НАБУ.

При этом законопроектом предусмотрена возможность отстранения действующего директора НАБУ от должности по основаниям и в порядке, установленных Уголовным процессуальным кодексом.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). При этом суд предоставил время для внесения изменений в законодательство с учетом этого решения КСУ до 17 декабря 2020 года.