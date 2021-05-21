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Первые проекты по "инвестняням" могут запустить до конца года, – экс-министр экономики

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Первые проекты по

Первые проекты со значительными инвестициями, которые получат государственную поддержку по механизму "инвестнянь", могут быть подписаны до конца 2021 года.

Об этом сообщил экс-министр экономики Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина. 

"После принятия подзаконных актов Минэкономики начнет прием заявок... Такие проекты компании начнут готовить только после выхода подзаконных актов. Инвесторам на это нужно будет минимум три-четыре месяца, так что первые проекты ожидаем до конца 2021 года", – сказал он в интервью агентству.

При этом, по оценкам Петрашко, подзаконная база к закону об "инвестнянях" будет утверждена до конца июня.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, утвердил требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, принятие этого документа позволит начать применение так называемго закона об "инвестнянях".

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Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Среди основных инвестиционных стимулов, которые предусматривает закон: освобождение от уплаты налогов и пошлины, строительство объектов инфраструктуры за счет средств государственного и местных бюджетов, упрощение процедуры предоставления земельных участков. При инвестировании более 20 млн евро и создании от 80 рабочих мест инвесторы смогут получить поддержку государства, что будет составлять до 30% от вложенных инвестиций. В рамках закона UkraineInvest будет помогать инвесторам в процессе подготовки инвестиционного проекта, в частности, представления заявки, коммуникации с органами государственной власти и местного самоуправления.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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