Государственные банки получили за первый квартал 3,2 миллиарда прибыли
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По итогам первого квартала 2021 года все банки государственного сектора были прибыльными, их общая прибыль составила 3,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Наиболее прибыльным среди госбанков был АО КБ "Приватбанк" – 2,4 млрд грн ил 21,8% прибыли всей банковской системы.
Кроме того, в первом квартале возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению с началом 2020 года он вырос на 3,5% или на 7,6 млрд грн. При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц – на 3% или 4,9 млрд грн и на 4,9% или на 2,7 млрд грн соответственно.
Также наблюдалось незначительное сокращение объемов средств физических лиц: на 0,6% или на 2,8 млрд грн на фоне роста средств юрлиц на 0,5% или на 1,5 млрд грн соответственно.
Напомним, банковский сектор Украины в январе-апреле 2021 года получил 17,54 млрд грн прибыли, что на 30,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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