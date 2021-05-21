Государственные банки получили за первый квартал 3,2 миллиарда прибыли

По итогам первого квартала 2021 года все банки государственного сектора были прибыльными, их общая прибыль составила 3,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Наиболее прибыльным среди госбанков был АО КБ "Приватбанк" – 2,4 млрд грн ил 21,8% прибыли всей банковской системы.

Кроме того, в первом квартале возобновился рост кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению с началом 2020 года он вырос на 3,5% или на 7,6 млрд грн. При этом росли кредитные портфели как юридических, так и физических лиц – на 3% или 4,9 млрд грн и на 4,9% или на 2,7 млрд грн соответственно.

Также наблюдалось незначительное сокращение объемов средств физических лиц: на 0,6% или на 2,8 млрд грн на фоне роста средств юрлиц на 0,5% или на 1,5 млрд грн соответственно.

Напомним, банковский сектор Украины в январе-апреле 2021 года получил 17,54 млрд грн прибыли, что на 30,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.