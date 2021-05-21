СБУ на Львовщине разоблачила таможенников на схеме с владельцами "евроблях"

Служба безопасности разоблачила чиновника Галицкой таможни и двух бывших сотрудников органов полиции на схеме с "евробляхами".

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники вносили неправдивые ведомости в базу данных таможни для того, чтобы владельцы авто на еврономерах избежали ответственности за отсутствие "транзита".

Установлено, что фигуранты просили жителя Львовской области дать взятку таможенному инспектору, чтобы внести фиктивные данные в таможенную базу и избежать ответственности за нарушение транзита.

"У таможенника "просили" внести неправдивые ведомости о выезде "евробляхи" за границы Украины в Польшу без фактического выезда указанного транспортного средства. К схеме также подключили третье лицо, которое должно было передать правоохранителю взятку в $1 300", – говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали после получения второй части взятки в сумме $900, которые они потом планировали передать таможеннику.

В ходе уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 369 (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Также проводятся обыски на непосредственном таможенном посту и по месту проживания причастных лиц.