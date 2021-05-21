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Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом

Новини БізнесЦензор Енергетика

Строительство

Остановить строительство газопровода "Северный поток-2", когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным для администрации США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс-Украина. 

"Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?", – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода.

По ее словам, Вашингтон и так "принял значительные меры" чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта "Северный поток-2". При этом Псаки указала на санкции, введенные накануне в отношении компаний и судов, вовлеченных в строительство газопровода.

"Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающей под действие санкций деятельности. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимает существенные меры", – заявила Псаки.

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Кка сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

При этом, по данным американских СМИ,  администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

В частности, под санкции подпадут "Коксохимтранс", "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также речь идет о судах - "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке-2", но и в "Турецком потоке".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что под санкции также подпадут "еще девять судов, которые принадлежат или находятся под контролем федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которые также вовлечены в строительство газопровода "Северный поток-2".

Законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+16
Уважаемый укакался и теперь ищет оправдания? Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 9250
А Трамп бы остановил! Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 4804
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21.05.2021 10:33
+13
Германия будет зарабатывать бабки вместо Украины. И Россия может нападать спокойно теперь на Украину ибо построила трубу в обход. А Украина могла вначале войны перекрыть вентиль и лишить РФ бабла на годы. А теперь Украину в полных лохах оставили. Возможно это и хорошо ибо моя личная позиция - это разорвать все отношения с РФ и полностью закрыть импорт из России в Украину и никаких денег не давать РФ. Можно покупать все у других стран или самим производить, то что покупали у РФ. И нужно разорвать все отношения культурные и все остальные. Это будет выгодно в итоге независимости Украины и не будет никаких привязок влияющих из РФ на Украину. Все Украина переживет. Этот стресс с потерей Украиной денег от трубы, сподвигнет Украину действовать и зарабатывать и строить новые производства в Украине и увеличивать экспорт во внешний мир и получать деньги и становиться богаче. Такие стрессы вынуждают действовать и зарабатывать другими путями, а не кормиться с РФ и терять независимость. Украина должна еще перекрыть оставшийся транзит и тогда Украина и РФ накажет и Европу накажет. Сказать, что нету экономической обоснованности содержать трубу для такого маленького транзита и полностью переориентировать трубу под водород. )))
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21.05.2021 13:50
+13
Был Трамп, строительство северного потока остановили. Пришел Байден и сразу подарил Путину поток. Там, где либерасты, только содомит-парады, мигранты, негры и феминизм.
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21.05.2021 14:08
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а торпедировать трубу скыкотно ?
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21.05.2021 10:31 Відповісти
А найвеличніший вже дав такий наказ? Чи хоче все руками американців?
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21.05.2021 12:49 Відповісти
може тобі дати пару торпед?
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21.05.2021 17:35 Відповісти
...у сраку.
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22.05.2021 14:12 Відповісти
а смысл, залатают тут же
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21.05.2021 18:08 Відповісти
Если будет много-много мелких дырочек то ..... Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 6519
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21.05.2021 19:33 Відповісти
Уважаемый укакался и теперь ищет оправдания? Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 9250
А Трамп бы остановил! Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 4804
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21.05.2021 10:33 Відповісти
Только одного срока мало оказалось. А вот на втором обязательно бы остановил.
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21.05.2021 15:00 Відповісти
Ага..Саме за Трампа побудували більше 70% магістралі.. Так він суворо наклав санкції..
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21.05.2021 17:36 Відповісти
В кінцевому підсумку таки зупинив. А дєдушка жо за толіку малую розблокував.
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22.05.2021 14:13 Відповісти
Що саме він зупинив якщо його на 95% збудовано саме за часів трампа
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23.05.2021 00:27 Відповісти
не думаю
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21.05.2021 18:08 Відповісти
А покупку газа через него? Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 7533
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21.05.2021 10:47 Відповісти
Единственная дееспособная санкция против РФ - прекратить покупать в РФ углеводороды.
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21.05.2021 10:59 Відповісти
нужно было перекрыть зимой газ в Европу и посмотреть как бы они седели и дрочили на пустую трубу Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 674
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21.05.2021 15:42 Відповісти
Единственная дееспособная санкция против РФ - прекратить РФ.
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21.05.2021 17:28 Відповісти
Жалко денег столько потратили на пустую трубу, может кооператив "Озеро" будет использовать эту трубу для контрабанды? Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 1978 (пушнина, чёрная и красная икра ,и тд)
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21.05.2021 11:07 Відповісти
вся біда в нашій нинішній владі котру ніхто крім зеленодубів не поважае,він вже незнае як лягти перед путіним щоб добитись його расположенія,сша европа вже відвертаються ,кожний народ мае те керівництво на яке воно заслуговуе,хохли малороси пролголосували за свое еврейське майбутне
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21.05.2021 11:30 Відповісти
Як ядерну зброю у нас видурить- спосіб знайшли

Ну і завдання для нашого сбу. Не за повіями ганятись, а ...)
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21.05.2021 12:35 Відповісти
Ну да, Блінкену показали дулю в справі Нафтогазу, а тепер ридаємо, що американці нас кидають...
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21.05.2021 12:52 Відповісти
У тебе була ядерна зброя?
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21.05.2021 17:37 Відповісти
Радовались Байдену радуйтесь ето только начало
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21.05.2021 12:54 Відповісти
Встать фото «серклбэчки» в розовой ушанке с какардой))))) ржу))) Бугагага зебилоиды)))
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21.05.2021 18:56 Відповісти
Германия будет зарабатывать бабки вместо Украины. И Россия может нападать спокойно теперь на Украину ибо построила трубу в обход. А Украина могла вначале войны перекрыть вентиль и лишить РФ бабла на годы. А теперь Украину в полных лохах оставили. Возможно это и хорошо ибо моя личная позиция - это разорвать все отношения с РФ и полностью закрыть импорт из России в Украину и никаких денег не давать РФ. Можно покупать все у других стран или самим производить, то что покупали у РФ. И нужно разорвать все отношения культурные и все остальные. Это будет выгодно в итоге независимости Украины и не будет никаких привязок влияющих из РФ на Украину. Все Украина переживет. Этот стресс с потерей Украиной денег от трубы, сподвигнет Украину действовать и зарабатывать и строить новые производства в Украине и увеличивать экспорт во внешний мир и получать деньги и становиться богаче. Такие стрессы вынуждают действовать и зарабатывать другими путями, а не кормиться с РФ и терять независимость. Украина должна еще перекрыть оставшийся транзит и тогда Украина и РФ накажет и Европу накажет. Сказать, что нету экономической обоснованности содержать трубу для такого маленького транзита и полностью переориентировать трубу под водород. )))
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21.05.2021 13:50 Відповісти
это сильная игра, на такую способен только сильный лидер, не думаю что зеленский на такое пойдет
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21.05.2021 18:10 Відповісти
Хаха - вспомнил серию городка про « нефтетрубу и японцев» ржуъъъъ
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21.05.2021 18:57 Відповісти
Ти ж розумієш що грощі там немаленькі - за транзит кремлядського газу через Україну 2 млрд доларів на рік Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 302
Це ж кінець правлінню клоуна, бо грощі не надійдуть до бюджету України і грощі великі.
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21.05.2021 23:06 Відповісти
Был Трамп, строительство северного потока остановили. Пришел Байден и сразу подарил Путину поток. Там, где либерасты, только содомит-парады, мигранты, негры и феминизм.
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21.05.2021 14:08 Відповісти
так забери його собі в свою Німецію і зупиняй напару з Меркентільною ледєю...троль гебнявий
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21.05.2021 15:36 Відповісти
Сифилис проел церебральную систему от ушей до ануса? Пальцы дергаются без всякого смысла.
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21.05.2021 17:00 Відповісти
Luca Ima "Был Трамп, строительство северного потока остановили"

Иван лапотный из "германии". Как раз при Трампе построили основную часть трубы. Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 2463
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23.05.2021 13:38 Відповісти
Ага, так остановили что построили на 95%, смешно
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23.05.2021 00:30 Відповісти
До точки, где его можно было остановить.
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13.06.2021 12:57 Відповісти
Что там шоколадные промурлыкают?Понты исчерпаны?
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21.05.2021 14:28 Відповісти
Це шоколадні минулого тижня сказали Блінкену, що США нам не указ?
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21.05.2021 14:55 Відповісти
А какое это имеет отношение к тому,что вся шоколадная братия выла о том,как Байден Пукина остановит и Поток прикроет?
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21.05.2021 14:59 Відповісти
Шоколадна братія не могла знати, що зебільна братія буде американців нах посилати.
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21.05.2021 15:42 Відповісти
Та срать мне на тех зебильных.Но шоколадные ни чем не лучше.Это у нас местные вожди решают,что будет делать партия,а в США совсем по-другому:там ПАРТИЯ решает,что будет делать ВОЖДЬ.А дем.партия известные соплежуи-вот и имеем договорняки США с кацапами.Но затуркаными рошеном мозгам этого не понять)Просто надо думать хоть иногда,а не подвывать общему хору
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21.05.2021 16:58 Відповісти
Какое имеет значение, что выла "шоколадная братия"? Как это повлияло на результаты выборов в США? Если в Украине кому-то нравился Байден, это никак не повлияло на то, что он стал президентом. Украинцы, хоть они за Трампа, хоть за Байдена, на выборах в США не голосуют.
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23.05.2021 14:02 Відповісти
А я разве сказал,что это как-то влияло?Абсолютно не влияло.Просто раздражала их тупость и узколобость.А теперь раздражают попытки оправдать эти вышеупомянутую тупость и узколобость.Даже не раздражают,а смешат и вызывают отвращение
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23.05.2021 15:19 Відповісти
Зелені і Зе актор раді - пахан з Кремля може тепер без проблем шантажувати ЄС цінами на газ Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 9580
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21.05.2021 23:03 Відповісти
Зеля виноват и в том,что демократы мудаки?Просто не надо было строить иллюзий.
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22.05.2021 15:19 Відповісти
Зе клоун винен в то що погодився грати роль президента України наживо -

наркоману з шоу бізу це не підсилу...
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22.05.2021 21:18 Відповісти
Никто не может исключить, что обострение американских санкций произойдет, в зависимости от результатов дипломатических переговоров. В конце концов, даже несмотря на отказ от санкций против самой компании "Северный поток-2", Байден ввел дополнительные санкции против четырех других компаний, в том числе против российских владельцев кораблей, прокладывающих трубопровод.
"После наших шагов 19 мая под санкциями теперь оказалось наибольшее количество компаний, причастных к проекту. Это демонстрирует нашу решимость в борьбе против "Северного потока-2"", - прокомментировали в Госдепартаменте США.
"Восточный комитет немецкого бизнеса" уже посетовал на то, что новые шаги Вашингтона никоим образом не указывают на окончание спора. Как раз наоборот.
"Со все большим непониманием мы зафиксировали усиление давления санкций США против газопровода на этой неделе. Это вредит демократическому дискуссионному процессу в Европе и игнорирует легитимные интересы Германии", - сказал председатель комитета Оливер Хермес.
"Неприемлемо, что США с помощью своей политики блокировки провоцируют миллиардные убытки европейских компаний и налогоплательщиков, вмешиваясь в суверенитет демократических государств. Но при этом США продвигают собственные энергетические интересы с Россией", - добавил он.
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21.05.2021 14:39 Відповісти
а ось і вся гебнява шушера виповзла....трольчатник х"йла...
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21.05.2021 15:32 Відповісти
При всем моем отвращении к Трампу республиканцы бы остановили. Боюсь нас ждет очередная "перезагрузка", как я предполагал. Лучше бы Тамп остался но с республиканцами. Прав он был, про сонного Джо. Эх Донни. Был бы ты хоть немного поумнее и хоть чуточку политиком а не только наглым барыгой - сидел бы сейчас на втором сроке вместе с республиканцами. А неприятие твоей рыжей физиономии компенсировалось бы неприятностями у винторогих.
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21.05.2021 17:32 Відповісти
А хіба не за Трампа побудували основну частину трубопроводу? Байдену лишили лише 5%.
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21.05.2021 17:39 Відповісти
не "перезагрузка" а "перегрузка" Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 615
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21.05.2021 18:25 Відповісти
Він би й зараз був на втором срокє. Просто вибори грандіозно сфальсифікували, що й доводить - вже вкотре - аудит бюлетенів в Арізоні. Тільки, на жаль, той аудіт в свинячий вереск. біоробота вже пропхали у крісло. Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 3412
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22.05.2021 14:17 Відповісти
Що там останавлівать? Дирка в трубі і морська вода у всьому трубопроводі Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 3415
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21.05.2021 23:01 Відповісти
Короче это признание в бессилии.
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22.05.2021 17:42 Відповісти
Остановить строительство газопровода "Северный поток-2", когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным для администрации США. Источник: https://biz.censor.net/n3266653

Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 9260
Не треба останавлювати, треба не допомагати добудовувати Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 8135 Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 4152
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22.05.2021 21:30 Відповісти
ЦЕ ТОЧНО - ЯК ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ВИВЕСТИ З УКРАЇНИ ПРИ ЦЬОМУ ВЗІРВАВШИ (НАФІГА?) ПУСКОВІ ШАХТИ ЯКІ ЖРАТИ НЕ ПРОСИЛИ, ЦЕ США МОЖУТЬ Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 816
Боже пошли Україні лідера в якого будуть мізки в голові і тверда воля, щоб знати як знищити Кремляндію і не марив про друзів там де їх немає.
Немає в Україні друзів - нафіга сильна Україна в центрі Європи Заходу і кацапам, є тільки ситуативні союзники і Британія нам більший союзник ніж США.
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22.05.2021 21:36 Відповісти
остановить возможно. и не очень дорого.

нужны несколько хороших подводных беспилотников.
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22.05.2021 23:07 Відповісти
Итак... что имеем? Имеем.. за ночь с 22 на 23.05.21 Фортуна не снижая темпа, сходу пересекла немецко-датскую границу на Балтике и углубилась в германские воды на + 437 метров
Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 9008

Таким образом датский участок нитки "Б" Проекта, а это без малого 50 км (48949) завершен.
Осталось уложить трубы в в немецкой части Балтийских вод протяженностью в 13332 метра. При таком темпе активности Фортуны на завершение всей нитки "Б" ей понадобится около 10-15 дней (при хорошей погоде).

Второй трубоукладчик "Академик Черский", который трудится на нитке "А", выдает среднесуточно пол километра укладки труб..
Ожидается, что Фортуна закончив работы на нитке "Б" придет на помощь Черскому и они уже сообща будут достраивать нитку "А".

Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом - Цензор.НЕТ 1483
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23.05.2021 13:57 Відповісти
Оказывается, когда старый маразматик Байден опрометчиво поддался на журналистскую провокацию, согласившись с тем, что Путин убийца, Байден по-просту не уточнил: Путин - убийца иллюзий украинцев насчёт возможностей Байдена.
И всего делов.
Сюда же можно присовокупить пафосную бабищу Витулю Нуланд с её меседжем для украинцев: "хрен вам, а не НАТО", далее напечатать текст Будапештского меморандума на туалетной бумаге, подтирать им жопы и радоваться жизни.
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23.05.2021 14:18 Відповісти
Развели как котят. Украину. Тай турбуються.
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23.05.2021 17:30 Відповісти
 
 