Строительство "Северного потока-2" остановить практически невозможно, – Белый дом
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Остановить строительство газопровода "Северный поток-2", когда он уже завершен на 95%, представляется практически невозможным для администрации США.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Интерфакс-Украина.
"Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, который построен уже на 95%?", – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, способны ли США посредством санкций остановить строительство газопровода.
По ее словам, Вашингтон и так "принял значительные меры" чтобы продемонстрировать свое неприятие проекта "Северный поток-2". При этом Псаки указала на санкции, введенные накануне в отношении компаний и судов, вовлеченных в строительство газопровода.
"Мы ввели санкции против четырех российских компаний, четырех российских судов, участвующих в подпадающей под действие санкций деятельности. Мы также ввели санкции в отношении девяти судов, принадлежащих российскому правительству. Мы определенно принимает существенные меры", – заявила Псаки.
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Кка сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.
При этом, по данным американских СМИ, администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.
В частности, под санкции подпадут "Коксохимтранс", "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также речь идет о судах - "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке-2", но и в "Турецком потоке".
Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что под санкции также подпадут "еще девять судов, которые принадлежат или находятся под контролем федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которые также вовлечены в строительство газопровода "Северный поток-2".
Законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.
Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.
Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.
Будь ласка, зачекайте...
А Трамп бы остановил!
Ну і завдання для нашого сбу. Не за повіями ганятись, а ...)
Це ж кінець правлінню клоуна, бо грощі не надійдуть до бюджету України і грощі великі.
Иван лапотный из "германии". Как раз при Трампе построили основную часть трубы.
наркоману з шоу бізу це не підсилу...
"После наших шагов 19 мая под санкциями теперь оказалось наибольшее количество компаний, причастных к проекту. Это демонстрирует нашу решимость в борьбе против "Северного потока-2"", - прокомментировали в Госдепартаменте США.
"Восточный комитет немецкого бизнеса" уже посетовал на то, что новые шаги Вашингтона никоим образом не указывают на окончание спора. Как раз наоборот.
"Со все большим непониманием мы зафиксировали усиление давления санкций США против газопровода на этой неделе. Это вредит демократическому дискуссионному процессу в Европе и игнорирует легитимные интересы Германии", - сказал председатель комитета Оливер Хермес.
"Неприемлемо, что США с помощью своей политики блокировки провоцируют миллиардные убытки европейских компаний и налогоплательщиков, вмешиваясь в суверенитет демократических государств. Но при этом США продвигают собственные энергетические интересы с Россией", - добавил он.
Не треба останавлювати, треба не допомагати добудовувати
Боже пошли Україні лідера в якого будуть мізки в голові і тверда воля, щоб знати як знищити Кремляндію і не марив про друзів там де їх немає.
Немає в Україні друзів - нафіга сильна Україна в центрі Європи Заходу і кацапам, є тільки ситуативні союзники і Британія нам більший союзник ніж США.
нужны несколько хороших подводных беспилотников.
Таким образом датский участок нитки "Б" Проекта, а это без малого 50 км (48949) завершен.
Осталось уложить трубы в в немецкой части Балтийских вод протяженностью в 13332 метра. При таком темпе активности Фортуны на завершение всей нитки "Б" ей понадобится около 10-15 дней (при хорошей погоде).
Второй трубоукладчик "Академик Черский", который трудится на нитке "А", выдает среднесуточно пол километра укладки труб..
Ожидается, что Фортуна закончив работы на нитке "Б" придет на помощь Черскому и они уже сообща будут достраивать нитку "А".
И всего делов.
Сюда же можно присовокупить пафосную бабищу Витулю Нуланд с её меседжем для украинцев: "хрен вам, а не НАТО", далее напечатать текст Будапештского меморандума на туалетной бумаге, подтирать им жопы и радоваться жизни.