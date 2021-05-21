Аэропорт "Борисполь" за год получил 1,5 миллиарда убытков

По результатам 2020 года государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" отчитался о 1,48 млрд грн чистых убытков.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос проекта "Марлин".

Отмечается, что причинами таких результатов стали:

карантинные ограничения в стране, установленные с целью предотвращения распространения COVID-19;

закрытие пунктов пропуска через государственную границу Украины для совершения пассажирских перевозок в марте 2020 года;

почти полная остановка внутреннего и международного авиасообщения в во втором квартале 2020 года.

При этом, согласно финансовому плану аэропорта "Борисполь" на 2020 года, госпредприятием рассматривался оптимистический сценарий получения годового дохода на сумму 1,5 млрд грн.

"Мининфраструктуры совершает управление предприятиями без вмешательства в оперативную деятельность, придерживаясь законодательства Украины и стратегий развития предприятий", – отвечают в министерстве на вопрос о предпринятых мерах для предупреждения финансового кризиса.

Относительно предпринятых мер руководства в ведомстве дополнительно отметили, что в 2020 году аэропортом "Борисполь" существенно оптимизировано статьи расходов, были снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, пересмотрены траты на капитальные инвестиции в связи с ограничением поступлений денежных средств.

Напомним, госпредприятие объявило конкурс на должность генерального директора международного аэропорта "Борисполь".