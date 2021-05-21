В Украине зафиксировали 4 984 новых случая COVID-19

На утро 21 мая в Украине зафиксировали 4 984 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 278 детей и 97 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 785 человек, умерло 202 пациента, выздоровело – 12 845. При этом совершили 62 577 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 175 382 человека, выздоровело – 1 929 039, летальных случаев зафиксировали 49 101, также провели 9 970 045 тестов.

Кроме того, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 971 034 человек, всего совершили 1 031 728 прививок.

Днем ранее, 20 мая, сообщали о 5 165 новых случаях заболевания, 19 мая – о 5 138 случаях, 18 мая – о 4 095, 17 мая – о 2 136 случаях.