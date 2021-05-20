"Газпром" отрицает отказ увеличивать транзит газа через Украину ради высоких цен в Европе

Российский "Газпром" отрицает предположения об искусственном поддержании цен в Европе при помощи ограничения поставок через Украину.

Об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя "Газпрома" Елена Бурмистрова, передает Интерфакс.

Она назвала такие предположения "не совсем корректным комментарием".

"Мы производим бронирования в соответствии с заявками потребителей, которые мы традиционно выполняем", – отметила Бурмистрова, отметив, что компания не закачивала газ в свои европейские хранилища в апреле, а осуществляла поставки потребителям.

При этом замглавы "Газпрома" отказалась ответить на вопрос о возможном участии в аукционе на дополнительные газотранспортные мощности для транзита газа через Украину, который запланирован на 25 мая.

"Традиционно мы такую информацию не раскрываем о наших планах, и здесь бы я предпочла сохранить обычную практику. Тем не менее хочется подчеркнуть, что мы выполняем все заявки наших клиентов", – заявила Бурмистрова.

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Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" назначил на 25 мая еще один аукцион по бронированию дополнительных транзитных мощностей на июнь, выставив на Regional Booking Platform возможность прокачки до 63,7 млн куб. м в сутки.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) отказался от бронирования дополнителных мощностей.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

При этом 17 мая на RBP прошел аукцион на бронирование дополнительных объемов для транзита газа через Украину на июнь в размере 15 млн куб. м в сутки. Они были полностью выкуплены.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.

В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.