"Укрпошта" будет отслеживать статус посылок c AliExpress стоимостью до $2

"Укрпошта" и один из крупнейших мировых логистических операторов Cainiao оптимизировали IT-инфраструктуру и переводят отправления без трекинга на AliExpress в контролируемый формат.

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты".

Ранее для пересылки товаров стоимостью до $2 использовался самый экономный способ - отправка без трекинга и SMS. Теперь вместо простых писем "Укрпошта" будет использовать отправления с трекингом, что означает, что все отправления при выборе доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться в личном кабинете и приложении AliExpress и на сайте "Укрпошты".

Украина стала одной из первых стран для AliExpress, в которой запущена услуга предоставления статусов отслеживания недорогих покупок. По данным аналитиков "Цайняо", благодаря внедрению отслеживания посылок, количество недоставленных заказов снижается более чем в два раза.

Новый продукт с трекингом для доставки заказов до $2 "Укрпошта" запустила совместно с логистическим оператором "Цайняо", который входит в группу Alibaba.

Все заказы имеют треккинговый номер в формате SK123456789LV и отслеживаются на всему пути, начиная от Китая и заканчивая Украиной. В Украине клиент будет видеть статус доставки в отделение и статус вручения, при этом для клиента доставка товара будет бесплатной. О поступлении заказа в отделение клиент будет проинформирован через SMS/Viber сообщение. Срок доставки с момента заказа до получения в Украине - 14-20 дней.

По данным логистического оператора "Цайняо", который отвечает за доставку 90% всех заказов AliExpress в мире, за последние два года на долю заказов стоимостью до $10 приходится более 80% всех отправлений в Украине. При этом остается стабильным объем более дорогих отправлений с премиальной доставкой (стоимостью от $10): на них приходится почти 15% всех отправлений.