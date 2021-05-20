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ДТЭК запустил первую в Украине систему накопления энергии

Новини БізнесЦензор Енергетика

ДТЭК запустил первую в Украине систему накопления энергии

Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии, что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на слова собственника компании Рината Ахметова.

"Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии - наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок - рынок систем накопления энергии. Именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики", - сказал Ринат Ахметов.

Батарея мощностью 1МВт и емкостью 2,25 МВт час установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы.

Это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ (систем накопления энергии) на различных сегментах энергетического рынка страны.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, внедряя новые технологии, компания трансформирует бизнес и строит новую энергетику - это вклад ДТЭК в будущее Украины как европейского государства, в декарбонизацию, восстановление национальной экономики и в обеспечение занятости в отрасли.

"Этот проект стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии, - Honeywell и SunGrid. Первая промышленная система накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит синхронизацию нашей страны с европейской энергетической системой ENTSO-E", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, как сообщалось, в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч, позже увеличив ее до 2,25 МВт-ч.

В ДТЭК отмечали, что это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом "ДТЭК" по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.

Джерело:  Пресс-служба ДТЭК


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Топ коментарі
+14
Економіка Ахметова розвивається вже чверть століття. А Україна все тоне й тоне. Навіть батьківщину Ахметова його бізнес не захистив. Які висновки? Чим більше багатих людей - тим краще живе країна, а не коли один супербагатий, а всі інші у Польщі батрачать.
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20.05.2021 19:12
+12
Поэтому надо срочно увеличить стоимость электроэнергии минимум в два раза....ахметка сильно потратился на литийионные аккумуляторы...
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20.05.2021 19:10
+10
ДТЭК запустил первую в Украине систему накопления энергии - Цензор.НЕТ 9135
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20.05.2021 19:17
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Акумулятор великої ємності.
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20.05.2021 19:10 Відповісти
Це якесь посміховище!
В 90-х проходив практику на піщекомбінаті так там дізель для автономного живлення на випадок відключення від мережі, що тоді було нормою, стояв. Наче 11 ціліндрів об'ємом не більше з відро і давав потужність 0,5мВт.

Батарея мощностью 1МВт и емкостью 2,25 МВт час установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы.Источник: https://biz.censor.net/n3266590
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20.05.2021 19:58 Відповісти
Это не для случая отключения, а для накопления пиковой энергии СЭС днем и продажи ее в пик потребления - 21-22-00
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20.05.2021 20:21 Відповісти
Та зрозумів, але не бачу сенсу накопичувати енергію в таких об'ємах.
Хіба що тільки ті пікі будуть дуже короткі. І то вказано. що батарея потужністью 1мВт. Тобто наврядчи зможе віддати більше.
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20.05.2021 20:29 Відповісти
Так это пробная станция. Обкатать технологию. Пик примерно 2-3 часа в ясную погоду, на заполнение 2,25 МВт будут работать несколько блоков панелей. Это капля в море, на уровне био ТЭС на мусоросвалке. Нам бы еще 1000 таких блоков. Если это коммерчески выгодно.
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20.05.2021 20:33 Відповісти
Мабуть на це і розраховано.
Враховуючи ціни на потужні літієві акумулятори до електрокарів а ще треба потужна електроніка для конвертації та комутації, навіть складно уявити скільки це все коштуватиме...
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20.05.2021 21:31 Відповісти
Так ще й ресурс у тих акамляторів не великий....
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20.05.2021 21:36 Відповісти
Ну в убыток себе ставить не будут. И второе, реальный дисбаланс мощностей у нас растет. Так, или иначе вопрос развития аккумулирующих мощностей стоит остро и будет ухудшаться. Что-то нужно строить. ГАЭС достроить, но этого мало. Остальное технически сложно на данный момент.
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20.05.2021 21:56 Відповісти
Вы то чего так переживаете? Что не на месте того менагера? Что убыточно быстро отомрет.
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21.05.2021 00:25 Відповісти
что станет ключом к энергетической безопасности страны и новой точкой роста украинской энергетики

=========================
як на мене дтек дбає тільки про добробут рудої погані яка купує собі замки та елітну нерухомість в Англії та Франції.
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20.05.2021 21:37 Відповісти
ідіоти, просто ідіоти, ні про що( для ситеми не має значення, від слова ВЗАГАЛІ
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20.05.2021 20:21 Відповісти
Накопление энергии это вопрос вопросов как и беспроводная перевозка. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЭТО РЕШИТ то планета Земля вздохнет с надеждой и оптимизмом
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21.05.2021 08:40 Відповісти
Поэтому надо срочно увеличить стоимость электроэнергии минимум в два раза....ахметка сильно потратился на литийионные аккумуляторы...
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20.05.2021 19:10 Відповісти
Ахметов один з тих 2-х,хто не дав Спецназу України розігнати в квітні 2014 році терористів в Донецьку!А сьогодні він за 2020 рік подвоїв свої статки при Зеленському і один супермонополіст в металургії,енергетиці та політиці,а нього - ніяких антимонопольних дій!
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20.05.2021 19:39 Відповісти
Економіка Ахметова розвивається вже чверть століття. А Україна все тоне й тоне. Навіть батьківщину Ахметова його бізнес не захистив. Які висновки? Чим більше багатих людей - тим краще живе країна, а не коли один супербагатий, а всі інші у Польщі батрачать.
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20.05.2021 19:12 Відповісти
ДТЭК запустил первую в Украине систему накопления энергии - Цензор.НЕТ 9135
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20.05.2021 19:17 Відповісти
направление конечно правильное и нужное...
только те ли его начали,и до какого абсурда они его доведут? ДТЭК запустил первую в Украине систему накопления энергии - Цензор.НЕТ 2378
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20.05.2021 19:13 Відповісти
нахер не потрібне направлення, поки не буде акумуляторів ДЕШЕВИХ, З ВЕЛИКОЮ ЄМНІСТЮ та ... а таких поки немає(
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20.05.2021 20:24 Відповісти
поки не буде акумуляторів ДЕШЕВИХ, З ВЕЛИКОЮ ЄМНІСТЮ та ... а таких поки немає(___________ не буду говорить где, но самую большую емкость аккумуляторов (не щелочных конечно - литий ионных) я видел на 3 000 А\ч НО на 3,6 вольта !!! представляете сколько нужно таких на электростанцию чтоб набрать хотя бы 10 000 вольт? 220 вольт на большое расстояние не передашь, а если 35 000 В или 330 000-500 000 вольт?
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22.05.2021 23:40 Відповісти
Вы меня агитируете? ))) Я электрик по первому образованию) А 750 переменки, а 1500 постоянки (это в киловольтах)?. А аккумуляторы емкие, дешевые и легкие нужны только для автопрома и чет подобного (бытовые нужды малых и средних потребителей в местах БЕЗ сетей), для накопления выработанной энергии на мощных источниках создать рентабельные акки в ближайшее время НЕРЕАЛЬНО.
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23.05.2021 01:10 Відповісти
во первых: Я НИКОГО НЕ АГИТИРУЮ! в следующих, если вы электрик по первому образованию - это вызывает подозрение... ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ТОК) НА ДЛИННЫЕ РАСТОЯНИЯ ПЕРЕДАТЬ НЕВОЗМОЖНО!!! а высокое напряжение для того и делается чтоб можно было передать как можно дальше... про емкие аккумуляторы...: есть малогабаритные и большой емкости аккумуляторы но они имеют небольшое напряжение и очень тяжелые... где есть такие аккумуляторы я говорить не буду... ЭЛЕКТРИК НА ПЕНСИИ...
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23.05.2021 20:58 Відповісти
... проверить сказанное очень просто: возьмите на пример компрессор и подключите его проводом ну сечением скажем 1,5 мм.кв и длиной метров 100 -150 - КОМПРЕССОР У ВАС РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
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23.05.2021 21:02 Відповісти
)))1500 тысяч вольт на многие сотни километров) линия постоянного тока, правда в москалии, построена при союзе.
и не учите дедушку основам ляпистричества
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24.05.2021 13:22 Відповісти
и не учите дедушку основам ляпистричества___________я про "это" ни слова не сказал, а говорил про аккумуляторы (это чтоб помнили о чем), а 1500 тысяч вольт, это 1500 000 В? и на многие тысяч километров... - дедушка, ну я вообще сомневаюсь что можно чему то тебя учить... самое высокое напряжение о котором я знаю, это в США - 500 000 вольт! у нас в стране знаком только с 420 000 Вольтами... а о передаче постоянного и переменного напряжения раньше было в учебниках физики для 6-го класса!!! я много встречал выпускников институтов (или как сейчас называется - университет, академия?) которые вообще никак не читают принципиальные электрические схемы! а еще интересно- пришлось общаться с главным инженером который так же не читал принципиальных схем (я в этом сильно не разбираюсь, как то ответил он мне...)
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24.05.2021 16:16 Відповісти
в Украине почти ВСЕ, повторяю ВСЕ магистральные линии 750 000 вольт переменки
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24.05.2021 17:17 Відповісти
блин... сложно разговаривать на разных языках... приезжай я тебе покажу линию и подстанцию в 330 000 вольт и 420 000 вольт... если не слепой конечно.. но тебе дана одна мощностьи больше НИЧЕГО!!! что на что ты будешь делить? и при чем тут преобразователь к емкости аккумулятора??? все можешь не стараться, я больше не буду с тобой общаться
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25.05.2021 21:02 Відповісти
слова инвертор и трансформатор, вам естественно ни о чем не говорят. и то, что емкость аккумуляторов можно отобразить в единицах мощности? стандартная литийионка 4А*4V= 16ватт, это ни про что(
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24.05.2021 13:31 Відповісти
слова инвертор и трансформатор, вам естественно ни о чем не говорят______ конечно не говорят, это что то из фантастики? вот слоны дело другое, они животные полезные...
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24.05.2021 16:17 Відповісти
на постоянный источник цепляешь инвертор (получаешь переменку), за ним трансформатор и конвертируешь напругу в любую тебе удобную,.
в школу школота и бегом!
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24.05.2021 17:19 Відповісти
4А*4V= 16ватт_________ гениально!!! браво! это закон Ома... и что ? какая емкость батареи если ты не знаешь ее вольтаж? а ну-ка... не получается? дедушка повторяй пройденное и утраченное... пока!
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24.05.2021 16:22 Відповісти
идиот, я привел пример бесполезности современных батарей в качестве источников длительной более или менее существенной нагрузки!
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24.05.2021 17:14 Відповісти
вольтаж батареи известен ВСЕГДА, ну конечно для тех кто не слепой
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24.05.2021 17:20 Відповісти
Чи ни подвиг...да если бы мне с неба упали 70 гривен с каждого дома...с каждой квартиры...в Украине...как ахметке....я бы две такие батарейки сделал...😃
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20.05.2021 19:13 Відповісти
Притча була християнська про економіку - про те, як голодні люди сидять за повним казаном, в руках у них ложки з метровими держаками і вони набрати їжу можуть, а в рот собі - ні. А за іншим таким же казаном сидять ситі люди, які один одного годують такими ж ложками, і всі ситі й задоволені. А український казан взагалі в руках кількох, і вони з ньго п'ють. А без казана і каші не звариш.
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20.05.2021 19:18 Відповісти
"-- Детки, ваш папа стал больше зарабатывать!
-- Ура! Мы теперь будем больше есть?
-- Нет, детки. Папа будет больше пить!"
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20.05.2021 19:20 Відповісти
Ну это серьезный ....шажочек....
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20.05.2021 19:26 Відповісти
Дтек від кількості грошей з розуму зходить.
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20.05.2021 19:32 Відповісти
Один дятел, случайно залетевший в эту систему уничтожит всё здание современной цивилизации.
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20.05.2021 19:34 Відповісти
Какие нахрен накопители в Запорожье? Там есть проблемы с электричеством?
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20.05.2021 19:40 Відповісти
Есть, солнечную энергию днем некуда девать.
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20.05.2021 20:23 Відповісти
Это серьезное достижение в создание стабильности в снабжении электричеством. И для экономики Украины это хорошая новость.
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20.05.2021 19:58 Відповісти
Хорошая новость -це коли дтек вкинув би бабло в розробку графенових акумів щи ще якусь перспективну технологію і довів її до промислового виробництва. А зробити літієвий акум великої ємності ( до того ж пожежонебезпечний) великого розуму не треба.
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20.05.2021 21:44 Відповісти
И для экономики Украины это хорошая новость._______- абсолютно хорошая новость только для Ахметика! для других... еще немного и прочувствуете как это хорошо... дождитесь 1-го июня... это очень дорогое электричество, не солнечные лучи, а содержание и обслуживание станций. от пыли панели мой, от снега очищай, за аккумуляторами следи, проверяй, меняй пришедшие в негодность... и это все зарплата персоналу (не одному человеку), а если еще град побьет панели? с вашего кармана их и будут оплачивать...
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22.05.2021 23:32 Відповісти
Жду когда детэк будет национализирован, а рыжая тварь - приговорена к смертной казни с конфискацией майна.
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20.05.2021 20:13 Відповісти
На основании чего? Вы может и подвигов от зелибобы ждете?
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20.05.2021 20:24 Відповісти
Угроза национальной безопасности.
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20.05.2021 20:33 Відповісти
Типа, царь так сказал? Он на Беню глазки поднять боится. А Ахмет свои компании в Кипрах, Британиях оформил. Такие конфискации потом выливаются стране боком.
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20.05.2021 20:38 Відповісти
Илон Маск тоже такие строит
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20.05.2021 20:36 Відповісти
Ночью падает потребление и можно переправлять в хранилища электричество.
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20.05.2021 20:37 Відповісти
Это ТЭС...ночью можно просто снизить выработку...и тем самым с экономить топливо..
Но ахметка гусь хитрый....он ночью сам у себя купит по ночному тарифу...а днем продаст тебе эту электроэнергию по дневному...
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20.05.2021 20:47 Відповісти
Дневной пик перепроизводства по мощнее, с учетом того, что ВИЭ выработка будет расти летом в разы.
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20.05.2021 20:56 Відповісти
Наперстки в деле.
1. Как известно ЛИШНЮЮ энергию НЕ оплачивают. Это важно
2. У ахметки давно за 1 Гват. Тоесть то что запустили в лучшем случае 2%. А по факту когда солнышко светит лениво эти акумуляторы будут продавать все лишнее.
В принципе ФСЕ.
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20.05.2021 20:51 Відповісти
Так плохого что? Если это экономически выгодно, пусть строит. У нас дисбаланс производства/потребления растет постоянно.
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20.05.2021 20:58 Відповісти
Это просто ПИАР. В ПИКИ солнца энергия идет в никуда (лишняя). Теперь (пилотный проэкт) лишняя энергия будет заряжать батарейки, затем отдавать разницу. например Выдают 20-30 мегават МАКСИМУМ. Когда солнышко зашло за тучи разницу (контрактовую) будет выдавать батарейка. Тоесть даная батарейка выгодна. К тому же ее спишут в расходы. Таким макаром и пиар и бабло. Просто кто-то станет еще больше зарабывать. Там знают КАК мутить. Есть легион юристов, консультантов и т.п. Все у них будет к-а-р-а-ш-о.
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20.05.2021 21:26 Відповісти
Вы сами себе противоречите. У нас есть лишняя энергия на пике, которая греет провода, но пустить ее в аккумулятор вы считаете подрывом экономики. Вот я и прошу уточнить, сбрасывать мощности днем - это хорошо, а накаливать излишки плохо?
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20.05.2021 21:59 Відповісти
лишняя энергия провода не греет, греет провода реактивная энергия, так же оборудование расщитанное на на определенное напряжение, а питаемое от пониженного напряжения ток возрастает...
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22.05.2021 23:05 Відповісти
... я когда то сталкивался с электриком который докладывал что "...все хорошо, электричества в избытке..." - это вместо 6 кВ прибор показывал 6,5-7 кВ (!) просто гений...
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22.05.2021 23:09 Відповісти
Еще раз пишу. Эта "энергия" НИКАК не может быть адекватной. По КАКОЙ цене ее покупают? По какой цене продают юрлицам (что елать с ненужным количеством). Что делать с разницев в цене?. Самое интересное по какой цене ее покупали в Европе?
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23.05.2021 23:43 Відповісти
Никто еще ничего не покупает. Читайте текст.
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23.05.2021 23:52 Відповісти
Это просто ПИАР. В ПИКИ солнца энергия идет в никуда (лишняя)__________ у меня есть солнечная батарея которая выдает при очень ярком солнце 7,8-8 вольт и при пасмурной погоде выдает 4,8-6 вольт... что считать идет в никуда? допустим из 4,8 вольт преобразователь не "вытянет" норму, а 8 вольт ему много для нормальной работы - сгорит... чтоб такого не было нужен стабилизатор, из 8 вольт можно получить при любой погоде стабильные 4 вольта и из 4,8 вольта можно получить стабильные 4 вольта, тепло от работы стабилизатора может быть "лишним" и использовать его можно для других нужд и целей...
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22.05.2021 23:22 Відповісти
Зрівняйте 350 мВт 1 блок Дністровської ГАЕС і тариф нижче в 5 раз.
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20.05.2021 22:04 Відповісти
Везде ГАЭС не построишь, воды не хватит. Может газ туда сюда прокачивать со временем станут.
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21.05.2021 00:27 Відповісти
350 мВт - 350 милливатт! а 350 МВт - 350 мегаватт
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22.05.2021 23:11 Відповісти
Батарея мощностью 1МВт и емкостью 2,25 МВт часа___________ или я отстал, или прорыв в науке... ну 1 Мвт понятно, единоразовая мощность которую может отдать-обеспечить батарея, 2,25 Мвт\час емкость (?) , на сколько я помню емкость измерялась в АМПЕРАХ (А\ч) - какой максимальный ток батарея может обеспечить в течении часа... наверное сейчас украинская наука сделала "прорыв", как и язык с измененным ударение на словах...
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20.05.2021 22:32 Відповісти
А что мешает Мвт*ч перевести в А*ч? Величины то связанные.
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21.05.2021 00:32 Відповісти
ну давай переводи... величины то связанные!
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22.05.2021 22:43 Відповісти
... закон Ома повтори...
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22.05.2021 22:45 Відповісти
... покажи хоть один аккумулятор емкость которого указана в ватах за час или киловатах за час... вольт умноженный на ампер равен вату... мегаватт можно получить как один ампер умноженный на "определенное" количество вольт, так и один вольт умноженный на "определенное" количество ампер...
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22.05.2021 22:53 Відповісти
... итог: чтобы узнать емкость аккумулятора, надо знать и его напряжение!... а из каких аккумуляторов состоят батареи солнечной станции широкой массе населения не известно, поэтому параметр "2,25 Мвт\ч" "выстрел" в воздух...
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22.05.2021 22:59 Відповісти
Зачем переводить, если вам уже его привели?
Максимально точно потенциал устройства описывает абсолютная постоянная емкость, измеренная в Вт*ч. К примеру она равна 2250 кВт*ч. Это означает, что данная устройство может питать нагрузку 2250 кВт в течение одного часа при любых токах и напряжениях.
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23.05.2021 23:51 Відповісти
А вроде где-то на Буге давно строили гидроаккумулирующую заводь, типа закачивать туда воду ночью при избытке от АЭС, не?
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24.05.2021 13:51 Відповісти
 
 