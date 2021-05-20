"Антонов" подтвердил участие в перевозке истребителей из Беларуси в Сербию

Перевозка груза самолетом Ан-124-100 авиакомпании "Авиалинии Антонова" госпредприятия "Антонов" из Беларуси в Сербию 16-17 мая с технической посадкой в Будапеште была выполнена с соблюдением всех международных норм и правил и строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту.

Об этом говорится в сообщении "Антонова" в Facebook.

"16-17 мая 2021 года самолет Ан-124-100 авиакомпании ГП "Антонов" выполнил перевозку из Беларуси в Сербию. Подробности перевозки и характера груза, согласно условиям подписанного контракта ГП "Антонов", не могут разглашаться третьим лицам. Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила данный рейс на основании подписанного контракта, с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что в полете на самолете возникла техническая неисправность, в результате которой было принято решение о приземления в запасном аэропорту Будапешта в Венгрии. После оперативной доставки туда необходимой запчасти и устранения неисправности самолет безопасно завершил чартерный рейс в Сербию.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны эксплуатанта), Европейского союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", – подчеркнули в компании.

Ранее балканская служба "Радио Свобода" сообщила, что Ан-124 перевозил два истребителя МиГ-29 и вынужденно сел в Будапеште. По мнению издания, такая транспортировка могла нарушать введенные странами-членами ЕС и НАТО санкции.