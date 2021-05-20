Зеленский пообещал запретить тайные встречи своих подчиненных с олигархами

В новом законе о деолигархизации будет существовать отдельный пункт, запрещающий чиновникам проводить тайные встречи с олигархами.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам двух лет президентства, отвечая на вопрос о зафиксированных непубличных встречах представителей власти с олигархами, передает Радио Свобода.

"В нашем новом законе о деолигархизации чиновникам, многим другим, включая президента, Офис, топам власти – нельзя будет встречаться с теми или иными крупными бизнесменами. А если они встречаются, потому что иногда это очень важно – то эта встреча должна быть публичной. И даже если они встречаются, и эта встреча важна – она ​​также должна быть публичной, они будут отчитываться о тех или иных встречах", – пообещал президент.

"Часть я (олигархической системы, – ред.) или враг? Есть результат. Я считаю, что он есть", – подчеркнул глава государства и добавил: "Мы понимаем, где Медведчук, мы понимаем, что сейчас с Коломойским, так, прекрасно с вами понимаем, что у них больше нет того влияния, которое было".

При этом Зеленский прокомментировал празднование своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Президент заявил, что вечеринка была для него "сюрпризом", который устроили его друзья. Также Зеленский подтвердил, что на празднике находилось около 30 гостей, хотя в тот период действовало карантинное ограничение массовых мероприятий не более 20 человек.

Ранее журналисты программы "Схемы" зафиксировали приезд первого помощника президента Сергея Шефира домой к олигарху Ринату Ахметову и его же тайные визиты в офис Игоря Коломойского, приезд Виктора Пинчука в Офис президента, участие главы СБУ Ивана Баканова в праздновании юбилея соратника Медведчука по партии Григория Суркиса и вечеринку в честь дня рождения самого президента в квартире соратника Коломойского Тимура Миндича.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что подготовка законопроекта о деолигархизации практически завершена, его текст ожидается на следующей неделе.

При этом, президент не стал называть поименно 13 олигархов, которых насчитал Совет национальной безопасности и обороны Украины.