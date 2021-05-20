Меркель поддержала решение Байдена отменить санкции против оператора "Северного потока-2"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствует приостановку санкций США против компании-оператора проекта Nord Stream 2.

Об этом канцлер заявила в интервью немецким медиакомпаниям ARD и NDR, передает Deutsche Welle.

"Конечно, президент Байден сделал сейчас шаг нам навстречу в конфликте по "Северному потоку-2", – заявила Меркель.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, что Германия может предложить Вашингтону в ответ на смягчение позиций по строительству газопровода.

Однако Меркель отметила, что и она, и кандидат на пост канцлера ФРГ на предстоящих выборах от блока немецких консерваторов ХДС/ХСС Армин Лашет выступают за дальнейший рост оборонного бюджета страны и за большее участие Германии в рамках НАТО.

Меркель подчеркнула очень тесные отношения Германии и США, отметив, что Байден упростил процесс кооперации.

"Мы ведем двусторонние переговоры об интенсификации наших экономических отношений", – сказала канцлер, отметив, что Берлин и Вашингтон могут достигнуть общности по очень многим вопросам.

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Как сообщалось, ранее госсекретарь США Энтини Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена решила вывести из-под действия санкций оператора строительства "Северного потока-2" компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Маттиаса Варнига. Это заявление он сделал перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Решение администрации Байдена не вводить ограничения против Nord Stream 2 AG вызвало критику среди конгрессменов. Напомним, в марте стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против проектной компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.