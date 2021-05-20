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"Укрзализныця" изменит график движения поезда Новоалексеевка-Харьков

Новини БізнесЦензор Транспорт

Фото: fb.com/vladimir.zhmak

"Укрзализныця" с 31 мая до 14 сентября 2021 года изменила расписание движения поезда №82/81 Новоалексеевка-Харьков.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

"Если вы планируете путешествие поездом №82/81 Новоалексеевка-Харьков, то эта информация для вас. Изменено расписание движения этого поезда: с 31 мая по 14 сентября 2021 года он будет отправляться из Новоалексеевки в 22:27 вместо 09:23". - сказано в сообщении.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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