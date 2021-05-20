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Рада одобрила создание единой базы потребителей газа

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Рада одобрила создание единой базы потребителей газа

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4578-1 в первом чтении проголосовали 284 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью упрощения механизма присоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе.

В частности, изменениями в законе "О рынке природного газа" предлагается уточнить используемую терминологию, а также усовершенствовать общие правила доступа к газотранспортным и газораспределительных системам и газохранилищам.

Кроме того, изменениями в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривается введение автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного ими природного газа в виде отдельной информационной базы данных.

Целью создания такой базы указано "обеспечение центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи".

Регулирование создания такой базы данных, а также ее администратора предложено уполномочить определять Кабинет министров.

Автор: Михайло Орлюк
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