"Энергорынок" за первый квартал получил 69 миллионов убытка

Госпредприятие "Энергорынок" по итогам первого квартала 2021 года отчиталось об убытке 68,7 млн грн (за этот же период 2020 года - 722,55 млн грн).

Об этом сообщает Finbalance.

Доходов от реализации продукция в январе-марте 2021 года госпредприятие не имело (как и в январе-марте 2020 года), в то же время его "другие операционные доходы" составили 49,8 млн грн (за первый квартал 2020 года - 101,7 млн грн).

Ущерб ГП "Энергорынок" по итогам 2020 года - 2,59 млрд грн (за 2019 год - 1,24 млрд грн).

Доходов от реализации продукции госкомпания в прошлом году не получала (за 2019 год - 87,3 млрд грн), одновременно "другие операционные доходы" составили 420,5 млрд грн (за 2019 год - 514,5 млн грн).

На конец марта 2021 года активы ГП "Энергорынок" составляли 21,94 млрд грн (на начало года - 21,92 млрд грн), в том числе:

долгосрочная дебиторская задолженность - 5 млрд грн (на начало года - 4,99 млрд грн);

другая текущая дебиторская задолженность - 11,9 млрд грн (столько же было на начало года);

прочие оборотные активы - 3,03 млрд грн (на начало года - 3,04 млрд грн).

При этом долгосрочные обязательства ГП "Энергорынок" - 5,17 млрд грн (на начало года - 5,16 млрд грн), текущая задолженность за товары, работы, услуги - 19 млрд грн (на начало года - 18,92 млрд грн), текущая задолженность по долгосрочным обязательствам - 1,85 млрд грн (на начало года - 1,86 млрд грн).

По данным ГП "Энергорынок", на конец 2020 года дебиторская задолженность перед ним за электроэнергию составила 29,6 млрд грн, из которой задолженность контрагентов, которые вели деятельность на оккупированных Россией территориях Украины (часть Донецкой и Луганской областей и в Крыму), - 26,38 млрд грн.

Кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию на конец 2020 года - 27,1 млрд грн, из которой перед контрагентами, что вели деятельность на оккупированных Россией территориях Украины - 2,34 млрд грн.