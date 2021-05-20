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Рада одобрила выплаты концессионерам за счет Дорожного фонда

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Рада одобрила выплаты концессионерам за счет Дорожного фонда

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5090 в первом чтении проголосовали 275 народных депутатов.

Законопроектом предложено предусмотреть введение долгосрочных обязательств государства в рамках концессионных договоров перед частными компаниями.

В частности, предложено предусмотреть возможность направления средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автомобильных дорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках выполнения договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионного договора, а также урегулировать уплату концессионных платежей.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывает, что законопроект не содержит должного обоснования предлагаемых расходов бюджетных средств в рамках осуществления концессии и источников их финансового обеспечения, особенно в контексте влияния на другие расходы, связанные со строительством , реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет одних и тех же источников.

Как сообщалось, в Мининфраструктуры ранее отмечали, что указанный законопроект призван позволит урегулировать выплаты за счет средств Дорожного фонда частным компаниям, которым будет передан в концессию ряд автомобильных дорог.

При этом такая оплата будет осуществляться после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от его дальнейшего качественного содержания.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог Украины общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.

В частности, среди указанных дорог для передачи в концессию:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18) – текущий и капремонт, ориентировочный объем начальных инвестиций – $370 млн;
  • Борисполь-Полтава (М-03) – текущий ремонт, объем начальных инвестиций – $180 млн;
  • Херсон-Николаев (М-14) – реконструкция, капитальный и текущий ремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $310 млн;
  • Киев-Житомир-Ривне (М-06) – капитальный и текущий ремонты, объем начальных инвестиций - $370 млн;
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19) – реконструкция, текущий и капремонты, объем начальных инвестиций - $240 млн;
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11) – реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта, объем начальных инвестиций – $290 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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