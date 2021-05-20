МАУ планирует возобновить полеты в Израиль с 24 мая

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации в Израиле и рассматривает возможность возобновления рейсов с 24 мая 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, МАУ планирует выполнить рейсы Киев - Тель-Авив 24, 26, 30 и 31 мая, а также рейсы в обратном направлении 25, 27, 31 мая, передает Интерфакс-Украина.

При этом рейсы Одесса-Тель-Авив-Одесса отменены до 31 мая 2021 года включительно.

"Расписание дальнейших рейсов в/из Тель-Авива не меняется. Решение МАУ выполнять рейсы будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту TLV. В случае изменений, авиакомпания сообщит об этом дополнительно", – уточнили в компании.

Как сообщалось, МАУ начала отменять все рейсы в/из Тель-Авива начиная с 13 мая, в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Напомним, 16 мая все иностранные авиаперевозчики временно приостановили полеты в/из Израиля в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.