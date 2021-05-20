Рада одобрила введение налоговых льгот для малых пивоварен

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в статью 215 Налогового кодекса Украины относительно установления пониженных ставок акцизного налога на алкогольные напитки (пиво) для малых производителей пива"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектов №5118 и №5119 в первом чтении проголосовали 284 и 290 народных депутатов соответственно.

Целью законопроекта №5118 указано установление пониженных ставок акцизного налога на алкогольные напитки (пиво) для малых производителей.

В частности, предлагается изменить схему начисления ставки акцизного налога на пиво для малых производителей пива в соответствии с положениями Директивы 92/83/ЕЕС, установив ее в размере 1,39 грн на 1 литр пива.

Законопроектом №5119 вносятся изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

В частности, вводится понятие "малые производители пива" – субъекты хозяйствования, осуществляющие по полному технологическому циклу производство пива в объеме, не превышающем 200 тысяч гектолитров в год. Такое производство не может находится на территории любой другой пивоварни или производить пиво на основании договора (лицензии) о праве использования торговой марки или производственного процесса другого производителя. Малые производители пива также не должны быть связанными лицами с другими производителями пива.

Для малых прозводителей пива предложено отменить необходимость получения отдельной лицензии на оптовую торговлю.

Кроме того, предложено установить неограниченный срок действия лицензии на производство пива, вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых, а также отменить обязательную аттестацию производства каждые пять лет.