Зеленский заявил о риске отмены санкций против "Северного потока-2"

Если США примут решение снять санкции со строительства газопровода "Северный поток-2", то это станет поражением для Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет президентства, передает Интерфакс-Украина.

"Например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия, – ред.) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", – заявил Зеленский.

В то же время относительно возможности встречи президентов США и РФ, Зеленский сказал, что эта встреча необходима.

"Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", – добавил президент.

Как сообщалось, ранее госсекретарь США Энтини Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена решила вывести из-под действия санкций оператора строительства "Северного потока-2" компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Маттиаса Варнига. Это заявление он сделал перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Решение администрации Байдена не вводить ограничения против Nord Stream 2 AG вызвало критику среди конгрессменов. Напомним, в марте стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против проектной компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.