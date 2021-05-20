"Центрэнерго" полностью обновило стратегию торгов, – член дирекции Галущак

Смена менеджмента ПАО "Центрэнерго" в феврале 2021 года способствовала изменению стратегии продаж компании, что позитивно сказалось на финансовых результатах. Теперь компания реализует небольшие лоты на регулярных аукционах, отказавшись от продажи больших объемов в одни руки.

Об этом сообщил член правления компании Владимир Галущак в колонке для "Левого берега".

"В первую очередь мы решили отказаться от одномоментных продаж огромных объёмов электроэнергии. Напротив - теперь мы продаем небольшими лотами, а сами аукционы проходят регулярно, часто по несколько раз в неделю.

Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа (УЭБ). Как раз в феврале 2021 года УЭБ приняла изменения к Регламенту организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии.

Был ограничен максимальный объем продажи лотов по одной позиции от общего объёма электроэнергии, который заявлялся на аукцион - не более 20% от общего объёма или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену", – указал на изменения в работе компании Галущак.

Кроме того, "Центрэнерго" снизила порог гарантированного взноса за участие в аукционах: если ранее нужно было внести 25% от стоимости ресурса, сейчас этот показатель составляет от 3% до 10% в зависимости от периода поставки.

Указанные шаги позволили компании преодолеть значительную часть финансовых сложностей, а также произвести необходимые закупки сырья для производства энергии. Благодаря успешным продажам, ПАО "Центрэнерго" полностью обеспечено углем на 2021 год.

"Пересмотр стратегии "Центрэнерго" вызвал высокий интерес у потенциальных покупателей электроэнергии. Спрос превышает наше предложение почти в 2 раза. В аукционах зачастую участвуют больше 10 компаний, и сразу несколько из них в итоге приобретает небольшие лоты электроэнергии", – отметил Галущак.

Он добавил, что многие из них – производственные предприятия, которые покупают электричество для покрытия собственного потребления, а не перепродажи.

"Раньше у них не было возможности купить электроэнергию напрямую у производителей, большие объёмы были им не нужны и не интересны. Но теперь - когда мы выставляем на продажу маленькие лоты – такие компании охотно отказываются от работы с посредниками и сами обеспечивают себя ресурсом", – резюмировал директор "Центрэнрего".

ПАО "Центрэнерго" – госкомпания, под управлением которой находятся Змиевская, Трипольская и Углегорская ТЭС. Акции "Центрэнерго" принадлежат Фонду госимущества, компания входит в перечень объектов "большой приватизации".