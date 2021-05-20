СБУ объявила в розыск ближайшего соратника Медведчука

Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя СБУ разрешил задержание народного депутата Украины Тараса Козака с целью поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, соответствующее решение суд принял в четверг, 20 мая.

В спецслужбе напомнили, что 11 мая народный депутатам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь в пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Также Козак уже объявлен Службой безопасности Украины в розыск.

Как сообщалось, ранее Офис генпрокурора сообщила о подозрении Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса. Перед этим СБУ провела обыски в особняке Медведчука, в доме Козака и в здании офиса партии.

Однако в итоге судья Пидпалый отказал прокурорам в ходатайстве об аресте Медведчука с альтернативой внесения залога в 300 млн грн, установив для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его соратник Тарас Козак перед вручением подозрения выехал за границу, по данным СБУ он находится в РФ, по словам однопартийцев – в Беларуси.