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Фонд госимущества продал Иванковский спиртзавод за 90 миллионов

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Фонд госимущества продал Иванковский спиртзавод за 90 миллионов

По результатам онлайн-аукциона по приватизации отдельного имущества Иванковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" 20 мая, в госбюджет должно поступить 90 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

За право собственности на открытых торгах боролись шесть участников, которые увеличили стартовую цену в 20 млн грн в 4,4 раза. Борьба продолжалась в течение всех раундов, а финальные ставки участников отличались всего в 1 грн.

Активы объекта приватизации сосредоточены в селах Иванки и Поташ Маньковского района Черкасской области. На балансе предприятия имеются все необходимые средства для изготовления спирта.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах торгов, заключить договор купли-продажи и совершить расчет – после этого процесс приватизации объекта будет считаться завершенным.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд госимущества


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