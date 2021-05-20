БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1707 відвідувачів онлайн
Новини Комунальні послуги
6 088 11
Тарифи на воду (112) гаряча вода (90) Кличко (545) опалення (482) Підвищення тарифів (96)

Отмена регулирования цен на газ вызовет рост тарифов на отопление, – Кличко

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

Отмена регулирования цен на газ вызовет рост тарифов на отопление, – Кличко

Из-за решения Кабмина об отмене регулирования цен на газ для теплокоммунэнерго уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду вырастут.

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязанностей". Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмены означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям", – напомнил Кличко.

По его словам, предложенные "Нафтогазом" коммерческие условия поставок газа неприемлимы.

"Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК. Это призведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также – к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садов, школ, больниц", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что 9 февраля этого года между правительством, "Нафтогазом", НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины был заключен Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.

По словам Кличко, оправительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. А также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы.

"Итак, правительство и "Нафтогаз" своими действиями уже в мае оставляют 120 городов – 5 миллионов граждан – без горячей воды, а бюджетные учреждения – без природного газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления", – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, представители местного самоуправления требуют немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление штрафных санкций, компенсировать потери от разницы в тарифаз, а также гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения.

"Эти вопросы необходимо решить безотлагательно! Нельзя оставлять людей без услуг и переводить на местные бюджеты расходы, которые они не смогут покрыть", – отметил Кличко.

Читайте также: Поставщики тепла с завтрашнего дня должны покупать газ по рыночным ценам, – Шмыгаль

Как сообщалось, Кабинет министров отказался продлевать действие специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

По данным "Нафтогаза", соглашения о коммерческих закупказ газа у его дочерней компании"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

В конце апреля Кабинет министров продлил до 20 мая срок действия специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" уже направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств по поставке топлива для теплокоммунэнерго.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учится фейковать у старшего товарища? Отмена регулирования цен на газ вызовет рост тарифов на отопление, – Кличко - Цензор.НЕТ 6465
показати весь коментар
20.05.2021 17:03 Відповісти
Цитаты умища .Щоб холодна вода перетворилась в горячу треба ii пiдiгрiти.
Отмена регулирования цен на газ вызовет рост тарифов на отопление, – Кличко - Цензор.НЕТ 7193
показати весь коментар
20.05.2021 18:26 Відповісти
Віталька не парся , дибіли вибрали хай їдять
показати весь коментар
20.05.2021 18:56 Відповісти
Конечно естественные монополии как Нафтогаз задерут цены по-максимуму чтобы частные его акционеры получили максимум прибыли а Антимонопольный комитет Украины это полностью фейковая организация такая-же фейковая как и украинский суд-и будет молчать!(Нафтогаз как и например Укрнафта это наполовину частные компании где чуть меньше 50% акций принадлежит богатым частникам,Киевэнерго-это вобще частная фирмаАхметова и тд
показати весь коментар
20.05.2021 20:47 Відповісти
Виталик, давай проезд по 25 гривен добавь в эту корзинку и не мучься.
показати весь коментар
20.05.2021 22:47 Відповісти
Там еще мост в сторону Вышгорода 7 лет строится деньги разворовали и все пробари кругом никто не думает как разгрузить город а ему все власти не хватает
показати весь коментар
21.05.2021 07:17 Відповісти
"...и переводить на местные бюджеты расходы, которые они не смогут покрыть", - отметил Кличко", - звісно, треба перекласти їх на мене, а меру треба висаджувати квіти і робити "звездное небо".
показати весь коментар
21.05.2021 09:20 Відповісти
Местный бюджет это тоже Ваши деньги
показати весь коментар
21.05.2021 09:40 Відповісти
Веталь МАУП окончил??))
показати весь коментар
21.05.2021 10:34 Відповісти
Думающая немного голова
показати весь коментар
21.05.2021 13:08 Відповісти
Это должно быть делается как то так- какой то журналист печатает обзор по ценам на газ. Получается "умная статья". Подписываем -Кличко. И цепляем фото великого боксёра. Всё- обсуждайте. 100% Кличко в этом ни в зуб ногой. Как и во многом другом. Это видно по Киеву.
показати весь коментар
21.05.2021 14:07 Відповісти
 
 