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Зеленский прокомментировал смену главы "Нафтогаза"

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Зеленский прокомментировал смену главы

Президент Владимир Зеленский считает основаниями для увольнения главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева не соответствующие финплану убытки компании и нецелевое использование средств на лоббизм.

Об этом Зеленский заявил на ежегодной пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил, что увольнение Коболева в первую очередь связано с негативным финансовым результатом, показанным компанией в 2020 году.

"Нафтогаз" должен наполнять бюджет в соответствии с их обещаниями и в соответствии с планами их работы", – подчеркнул Зеленский.

Он также раскритиковал предыдущее руководство компании за расходование средств на лоббизм.

"Там большие деньги, и их платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема", – сказал президент.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Коболев называл реальной причиной своего увольнения накопленные на счетах компании $2 млрд свободных денежных средств.

После этого из НАК "Нафтогаз Украины" уволился в том числе Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток 2".

Схему смены глава "Нафтогаза" также раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Гроші на лобізм привели до ... $2 млрд свободных денежных средств.Источник: https://biz.censor.net/n3266493
Можливо вони стояли того? Подивимось скільки залишиться грошей найближчого часу. Сумно на це дивитись, де не влізуть, там ср..ка.
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20.05.2021 14:31 Відповісти
 
 