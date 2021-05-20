Законопроект об олигархах появится на следующей неделе, – Зеленский

Подготовка законопроекта о деолигархизации практически завершена, его текст ожидается на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон в принципе готов, написан. Я думаю, что он появится на следующей неделе", – сказал он.

По словам главы государства, закон не имеет в виду уничтожение большого бизнеса.

"Главное содержание и философия: мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия "содержание" и "влияние" олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получат билет под названием "олигарх" – они появятся в специальном реестре", – сказал Зеленский.

При этом, президент не стал называть поименно 13 олигархов, которых насчитал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский добавил, что если лицо, согласно закону, будет названо олигархом, оно будет размещено в специальном реестре, "и тогда этот большой бизнес может лишиться большой части активов, которые находятся за границей".

Президент подчеркнул, что у олигархов будет возможность избежать получения этого статуса, поскольку у них будет время избавиться от всего влияния, которое определяет их как олигархов.

"Есть три главных пункта: это влияние на медиа в том или ином виде; это участие в политической жизни страны; влияние на депутатов и чиновников, министров; и третье – это будет сумма активов. При совмещении всех этих трех деталей человек автоматически попадает в реестр олигархов", – сказал он.

Зеленский отметил, что таким лицам, согласно закону, в частности, бутет запрещено баллотироваться в Верховную Раду.

Напомним, разработку законопроекта об олигархах президент Владимир Зеленский анонсировал в апреле.