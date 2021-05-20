БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1709 відвідувачів онлайн
Новини ВладаМеталургія
2 950 21
Ахметов (1568) Зеленський (2226) рента (75)

Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим

Новини БізнесЦензор Влада Металургія

Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим

Президент Владимир Зеленский считает необходимым повышение ренты на добычу железной руды.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Украина 24", который входит в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова.

"Об увеличении налогов. Я считаю, что вы манипулируете фактами и я поясню почему. Когда вы говорите, увеличение налогов – это не для украинцев увеличение, не для общества. Увеличение налогов, я понимаю с какого вы канала, и о чем вы говорите", – сказал Зеленский.

"Действительно, в новом мощном законе, я считаю, что это одна из самых важных налоговых рефом, есть увеличение налогов на железную руду. Это именно то, о чем вы говорите. И не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень. Считаю, что это абсолютно нечестно, потому что железная руда – она принадлежит украинскому народу, и эти недра, согласно Конституции, принадлежит украинцам. И мне кажется, что нужно увеличивать налог. Да – разумно, чтобы никто не уходил в тень", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что мировые цены на металлы и железную руду существенно выросли, поэтому повышение налога президент считает справедливым.

"Мы понимаем четко, кто из предпринимателей сколько зарабатывает... Мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, никто не закрывал бизнес. Но давать возможность, когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии людям, за счет государственных недр зарабатывать 200-300% мы не дадим", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

Среди прочего, законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год. В частности, предлагается с июля 2021 года изменить базу на рыночную цену на руду с содержанием железа 62%, а также ввести дифференцированные ставки ренты в зависимости от цен на руду.

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского добывает 60% железной руды в Украине.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Ишь, грозный какой!
Смотри, папа Карло Беня уши надерет!
показати весь коментар
20.05.2021 13:44
+5
а "для украинцев, для общества" повысят тарифы, а не налоги Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим - Цензор.НЕТ 3883
показати весь коментар
20.05.2021 13:48
+3
да кто тебя спрашивать-то будет, бесноватый вовка-шут))
как скажут ахметов, пинчук и коломойский - так ты и сделаешь.. Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим - Цензор.НЕТ 3390
показати весь коментар
20.05.2021 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да кто тебя спрашивать-то будет, бесноватый вовка-шут))
как скажут ахметов, пинчук и коломойский - так ты и сделаешь.. Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим - Цензор.НЕТ 3390
показати весь коментар
20.05.2021 13:30 Відповісти
Ишь, грозный какой!
Смотри, папа Карло Беня уши надерет!
показати весь коментар
20.05.2021 13:44 Відповісти
а "для украинцев, для общества" повысят тарифы, а не налоги Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим - Цензор.НЕТ 3883
показати весь коментар
20.05.2021 13:48 Відповісти
Действительно, в новом мощном законе, я считаю, что это одна из самых важных налоговых рефом, есть увеличение налогов на железную руду. Это именно то, о чем вы говорите. И не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень. Считаю, что это абсолютно нечестно, потому что железная руда - она принадлежит украинскому народу, Источник: https://biz.censor.net/n3266480
Це пипець, що ВОНО меле!
Цей немощ говорить про який "мощний закон" і що залізна руда належить народу!
Він реально дебіл, із цим нам жити далі!
Добре хоч за кордон толком не поїдеш, бо тепер соромно зізнаватися, що українець і наш "мудрий нарід" обрав це Чмо в президенти(
показати весь коментар
20.05.2021 16:26 Відповісти
А почему только железная руда???!!! А марганцевая???? или дебил таких слов не выговаривает. А может беня тестикулы в кулаке зажал ???-))))
показати весь коментар
20.05.2021 16:36 Відповісти
И не токо марганцевая. И газ и нефть Бензион и Ахметов с Шухрычем качают и титан Хвирташ колупает...
показати весь коментар
20.05.2021 21:33 Відповісти
Так йому ж написали в сценарії - "залізна руда". Що ви ще хочете?)
показати весь коментар
20.05.2021 22:45 Відповісти
Железная руда, экспорт на 4-5 млрд$. Марганцевая - импорт на ~200млн.
показати весь коментар
21.05.2021 08:10 Відповісти
откуда такая статистика?
показати весь коментар
21.05.2021 11:39 Відповісти
https://www.ukrrudprom.com/news/Ukraina_sokratila_eksport_geleznoy_rudi_na_10.html

https://www.ukrrudprom.com/news/Ukraina_sokratila_import_margantsevih_rud_na_75.html
показати весь коментар
21.05.2021 12:33 Відповісти
"мы не дадим". 😂 Все правильно , зарабатывать на недрах должны любимые олигархи - ренат, беня, пинчук, фирташ, медведчук ... Особенно нельзя обижать Беню, бо с Ьуратины стружку снимет....
показати весь коментар
20.05.2021 17:29 Відповісти
На выборы не ходил (впервые за лет 30) ...и сейчас тоже не пошёл бы.
Но читая коменты на ветках о конференции, всё больше убеждаюсь, что ботяры прошлого "вождя" в основной своей массе скрытые враги Украины !
показати весь коментар
20.05.2021 17:45 Відповісти
....зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим

-----------------------------------------------------------------------------
Два года давал, даже за ухом не чесался. И вдруг - не дадим.
Что случилось?
Во-первых, на пресс конференции лохам надо было что-то пообещать.
Во-вторых, старых уберет, а своих посадит.
показати весь коментар
20.05.2021 19:09 Відповісти
Щеки теперь со спины стали видны...И все за счет нищих и беззубых пенсионеров...
показати весь коментар
20.05.2021 21:07 Відповісти
еще два года назад было чем платить людям пенсии.
показати весь коментар
20.05.2021 21:28 Відповісти
Бюджет ПФ вырос с 345 млрд в 2018 году до 500 млрд в 2021 году. И даже в 2018 году была дыра в 140 млрд грн, которую покрывали из гос бюджета.
показати весь коментар
21.05.2021 08:31 Відповісти
..максимум 184% - но не больше
показати весь коментар
21.05.2021 09:52 Відповісти
А то, что урановая руда сотавами уходит в Кацапстан за это Шмаркля не знает?
показати весь коментар
21.05.2021 10:17 Відповісти
А сколько дадите?- 180%.
показати весь коментар
21.05.2021 10:23 Відповісти
Российский телеканал СТС покажет украинский сериал "100 000 минут вместе", снятый студией "Квартал 95", одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, ссылаясь на ﻿социальные сети телеканала, сообщает Страна.ua.______ что такое, почему не стреляем? - патроны кончились... - ну иди сюда, я продам пару штук... и чем это лучше порошенковских конфет?
показати весь коментар
21.05.2021 14:09 Відповісти
А я знаю с какого вова канала, и шо теперь?
показати весь коментар
21.05.2021 14:17 Відповісти
 
 