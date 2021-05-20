Импорт дорожного битума в апреле вырос в 2 раза

В апреле в Украину импортировали 93,9 тыс. тонн дорожного битума, что более чем в два раза больше показателя апреля прошлого года – 44 тыс. тонн.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что наибольший объем ресурса был получен из Беларуси – более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. тонн. Из этого объема 47,8 тыс. тонн было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. тонн – железнодорожным сообщением.

Из Польши было получено 6 тыс. тонн дорожных битумов, что на 25% меньше показателя апреля прошлого года (8,5 тыс. тонн). На Литву по итогу месяца пришлось 1,6 тыс. тонн ресурса.

Кроме этого, 18 тыс. тонн было поставлено морем из Греции в порты Николаева и Черноморска.

При этом внутреннее производство битумов по итогу отчетного месяца сократилось. Так, завод "Укртатнафты" произвел 28,2 тыс. тонн, что на 12% меньше прошлогоднего показателя. Как результат, доля Кременчугского НПЗ в балансе рынка снизилась с 41% в апреле прошлого года до 23% в апреле 2021 года.

"Укргаздобыча" произвела 300 тонн продукта, что соответствует показателю прошлогоднего апреля.