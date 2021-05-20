Глава набсовета "Нафтогаза" рассказала об условиях компромисса с правительством

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" и украинское правительство как акционер компании договорились сохранить действующий состав ее правления как минимум до конца текущего года.

Об этом глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд сообщила Интерфакс-Украина.

"Наблюдательный совет и акционер обязуются сохранить правление в должности как минимум до 31 декабря 2021 года и заключить дополнительные соглашения к существующим контрактам с членами правления", – сообщила Споттисвуд.

По ее словам, это одна из ряда договоренностей, достигнутых между набсоветом компании и правительством, позволяющего всем пятерым членам наблюдательного совета принять предложение о повторном назначении на срок до одного года на условиях подписанных ранее контрактов.

Вместе с тем она отметила, что члены НС полностью открыты к обсуждению вопроса привлечения новых членов в соответствии с установленными процедурами.

Споттисвуд добавила, что согласно договоренностям между НС и правительством, процесс избрания нового главы правления должен быть начат не позднее 1 ноября 2021 года, также должна быть завершена оценка конфликта интересов назначенного главы правления согласно закону о предотвращении коррупции и минимизированы возможные в этой ситуации риски для работы НАК.

При этом Споттисвуд отметила, что правительство подтвердило намерения по избранию нового независимого члена НС, который заменит Амоса Хохштейна, и прекращению членства Роберта Бенша не позднее 17 мая 2021 года.

Кроме того, по ее словам, стороны договорились, что любые изменения утвержденной стратегии развития компании должны согласовываться с нынешним правлением и набсоветом.

Среди договоренностей она назвала, в частности, обеспечение оценки учетной политики компании в соответствии с требованиями законодательства Украины и стандартов МСФО, совместную оценку стратегии, операционной модели и подходов к назначению руководства компании, разработку и начало процесса проверки, отбора и изменений состава правления и НС, а также обеспечение соответствия их полномочий действующему уставу компании и другим релевантным нормативным документам.

Вместе с тем правительство обязуется публично поддерживать компанию в выполнении запланированной программы морских сейсморазведочных работ, запуск которой запланирован на середину 2021 года, отметила Споттисвуд.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 19 мая переизбрал на срок до одного года пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые в связи с конфликтом вокруг смены главы правления ушли в отставку с 14 мая.

Кроме Споттисвуд были переизбраны еще два независимых члена набсовета – Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства – Наталия Бойко и Юлия Ковалив.

В набсовет с марта 2020 года также был назначен Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения набсовета.

Примененную при этом схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.