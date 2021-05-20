Дочерняя компания Google в Украине выплатила штраф АМКУ на 1 миллион

Дочерняя компания корпорации Google в Украине – ООО "Гугл" – уплатила 1 млн грн штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, запрашиваемая информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировании его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

"Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами - "Гугл" не предоставлял Комитету затребованную информацию более года. Это сделало невозможным полное и всестороннее рассмотрение Комитетом заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.

Согласно данным госреестра, основателем ООО "Гугл" является Google International LLC и Google LLC, а бенефициарами указаны Ларри Пейдж и Сергей Брин.