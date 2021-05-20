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Гостиный двор стал памятником национального значения

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Гостиный двор стал памятником национального значения

Кабинет министров изменил категорию памяток "Комплекс сооружений Контактовой площади" и "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения.

Соответствующее распоряжение от 19 мая обнародовано на сайте правительства.

Отмечается, что принятие решение способствует сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, документ позволит Фонду государственного имущества передать памятку в управление Министерству культуры и информационной политики, и соответственно – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Напомним, Фонд госимущества оценил стоимость работ по реконструкции Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве 500 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Урядовий портал


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