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Рада назначила главу "Укравтодора" министром инфраструктуры

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Рада назначила главу

Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

За соответствующее решение проголосовало 284 народных депутата.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Напомним, с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.

17 мая депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
какое честное открытое литсо ))))
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20.05.2021 15:53
+3
Родной племянник белорусского министра МВД - садиста Кубракова?
Отличный выбор
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20.05.2021 16:19
+3
"голубой воришка" (с)
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21.05.2021 10:59
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какое честное открытое литсо ))))
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20.05.2021 15:53 Відповісти
цікаво- це я такий збочений, чи дЄрмак "голубців" підбирає??? Що не рожа- то серГей або серЙожа, а мастер педік Юра- маніт манікЮром... Рада назначила главу "Укравтодора" министром инфраструктуры - Цензор.НЕТ 643
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21.05.2021 12:37 Відповісти
Родной племянник белорусского министра МВД - садиста Кубракова?
Отличный выбор
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20.05.2021 16:19 Відповісти
При чому тут "племянник"? Сотни мільйонів гривень , вкрадені на "великому крадівництві" дали велику довіру хазяїну.
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20.05.2021 16:44 Відповісти
Просто Зеленський заглянув йому в очі. А вони такі добрі, і в них портрет Вови. І Вова його зразу полюбив і міністром призначив.
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20.05.2021 18:58 Відповісти
Чиновник, "правильно" освоивший десятки миллиардов гривен ковидфонда, достоин должности министра в этой же отрасли. Теперь он ждет, когда международные фонды еще подкинут деньжат на борьбу с ковидом. Вот бедный Степанов не дождался новой курточки. Теперь мерку на пошив снимают с его подельника, также ответственного за полный провал вакцинации.
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21.05.2021 07:43 Відповісти
Ну теперь дороги ещё в 2 раза дороже станут )))
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21.05.2021 09:44 Відповісти
"голубой воришка" (с)
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21.05.2021 10:59 Відповісти
ещё один "эффективный менеджер" .....
"Укрзализныця" уже де-факто банкрут... Банкротили специально, чтобы разворовать через "честную приватизацию".
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21.05.2021 11:02 Відповісти
Еще один неуч и не профильный специалист...
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21.05.2021 12:33 Відповісти
 
 