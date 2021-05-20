Рада назначила главу "Укравтодора" министром инфраструктуры

Верховная Рада проголосовала за назначение Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

За соответствующее решение проголосовало 284 народных депутата.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Напомним, с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.

17 мая депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.