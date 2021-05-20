ЕИБ выделил украинским проектам 7,5 миллиарда евро, – Минфин

Начиная с 2004 года общий объем, предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине, как в государственном, так и в частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

На сегодня проектный портфель ЕИБ в госсекторе составляет 25 проектов на 5,27 млрд евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 18 мая состоялся онлайн-пересмотр портфеля проектов ЕИБ. Во время обсуждений стороны рассмотрели текущее состояние подготовки и реализации общих проектов, а также утвердили план мероприятий на следующий период. В частности, обсуждались проблемные вопросы в рамках проектов, которые на данный момент реализовываются в Украине.

"Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров в том числе и ЕИБ в развитии государственного сектора украинской экономики. На мегодня портфель проектов ЕИБ в госсекторе является наибольшим среди МФО", – отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

Общие с Европейским инвестиционным банком проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог, модернизацию энергетической отрасли, развитие муниципальной, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной логистики, поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской и ряда других областей Украины.