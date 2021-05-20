Размер средней пенсии в Украине за год вырос на 18%, – Минсоцполитики

Размер средней пенсионной выплаты после пересмотра части пенсий 1 апреля вырос по итогам января-марта на 554 грн или на 17,5% – до 3 724,63 грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом в эфире Украинского радио заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает LIGA.net.

"Я знаю, что это не устраивает людей, но мы движемся к тому, чтобы поддерживать пенсионеров чаще", – отметила она.

Лазебная также добавила, что Минсоцполитики планирует пересмотреть пенсии в июле (общее повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и доиндексация для тех, кому пенсия была назначена в 2019-20 годах) и октябре (людям старше 75 лет). Кроме того, в 2022 году ожидается масштабный пересмотр пенсий для чернобыльцев.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что пенсии в размере менее 2 тыс. грн в Украине получают 1,8 млн пенсионеров, что вдвое меньше, чем в 2020 году.

Напомним, дефицит Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн.