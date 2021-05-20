"Датагруп" оценил покупку провайдера "Воля" в 1,5 миллиарда

Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" (Datagroup Holding Limited) оценила стоимость покупаемых ею двух компаний, входящих в структуру группы Volia, в 1,509 млрд грн.

Как сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, речь идет об ООО "Киевские телекоммуникационные сети" и ООО "Телесвит", передает Интерфакс-Украина.

Рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с законодательством, составляет 1,509 млрд грн.

Соотношение рыночной стоимости предмета сделки к стоимости активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности - 94,9%.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил "Датагруп" купить три компании, входящие в структуру группы Volia: ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр).

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет гендиректор компании Михаил Шелемба.