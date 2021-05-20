"Укрзализныця" впервые запустит поезд из Лисичанска в Одессу

АО "Укрзализныця" запускает для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и других восточноукраинских городов поезд к Черному морю – в Одессу.

Как сообщает пресс-служба компании, этот маршрут анонсировался несколько раз, но запускается впервые.

Отмечается, что из Лисичанска поезд отправится 3 июня и будет курсировать через день по непарным числам, в обратном направлении – по четным числам.

Поезд № 269/270 будет отправляться из Лисичанска в 17:04, из Одессы – в 19:21. Прибытие в Одессу ожидается в 12:10, в Лисичанск – в 15:34.

Ранее сообщалось, что на летний период "Укрзализныця" открывает рейс на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов – Новоолексеевка, Бердянск.