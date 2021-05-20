Кабмин выделил 15 миллионов на гуманитарную помощь для Индии
Новини БізнесЦензор Влада Фінанси
Кабинет министров решил выделить 15 млн грн Министерству внутренних дел для доставки гуманитарной помощи Индии.
Соответствующее распоряжение от 19 мая обнародовано на сайте правительства.
"Во исполнение Указа президента Украины от 7 мая 2021 года № 186 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" выделить Министерству внутренних дел 15 000 тыс. грн. (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 11 000 тыс. грн, для Национальной гвардии – 4 000 тыс. грн) для предоставления гуманитарной помощи Республике Индия, в том числе возмещение расходов, связанных с ее оказанием", – говорится в документе.
В распоряжении также отмечается, что ГСЧС должна обеспечить закупку, отправку и передачу груза гуманитарной помощи, а Нацгвардия – обеспечить доставку груза.
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