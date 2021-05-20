США отказались вводить санкции против оператора "Северного потока-2"

Администрация президента Джо Байдена решила приостановить действие санкций против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, соответствующее решение отвечает "интересам Соединенных Штатов", передает пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен пояснил, что Госдеп представил Конгрессу отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), в котором перечислены четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, участвовавшие в строительстве газопровода "Северный поток-2", включая компанию Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

"Лица, указанные в отчете, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если они не отменены. В результате... четыре судна, перечисленные в отчете, и девять дополнительных судов, принадлежащих или контролируемых Федеральным государственным бюджетным учреждением Морская спасательная служба, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2", будут также подлежат санкциям. Кроме того, я пришел к выводу, что отказ от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", – заявил Блинкен.

В то же время он заявил, что США твердо настроены против "Северного потока-2".

"Мы продолжим противодействовать реализации этого проекта, способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС", – отметил он.

Решение администрации Байдена не вводить ограничения против Nord Stream 2 AG вызвало критику среди конгрессменов. Так, заместитель главы комитета сената по иностранным делам, республиканец Джим Риш тоже назвал соответствующее решение Госдепа ошибочным.

"Решение администрации ввести и сразу после этого отменить санкции против Nord Stream AG и главы компании Матиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является просто-напросто ошибочным", – говорится в его сообщении на сайте комитета США по иностранным делам, передает Интерфакс-Украина.

По словам Риша, создается впечатление, что "администрация таким образом предполагает, что в интересах США позволить завершить этот российский пагубно влияющий проект".

"Это решение противоречит всему, что ранее говорили президент Байден и госсекретарь Блинкен о пагубном влиянии "Северного потока 2", и это подарок Путину. Эти действия только ослабят влияние США в преддверии саммита Байдена и Путина", - заявил Риш.

Сенатор подчеркнул, что Байден таким образом "отдаёт приоритет интересам немцев и русских", а не союзникам США в Центральной, Восточной и Северной Европе.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Как сообщалось, в марте стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против проектной компании Nord Stream 2 AG, которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.