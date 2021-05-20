AnadoluJet минимум на месяц приостановит полеты в Одессу

Турецкий лоукостер AnadoluJet, который является дочерней структурой Turkish Airlines, минимум на месяц приостановит полеты на линии Одесса-Даламан.

Эту информацию avianews.com подтвердили в украинском офисе авиаперевозчика.

Решение о полетах дальше - в июле и августе - пока не принято. На сайте Turkish Airlines продажа авиабилетов на рейсы в эти месяцы пока открыта.

AnadoluJet вышел на маршрут Одесса-Даламан 2 мая с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Цена перелета этим лоукостером начинается от $204 в обе стороны. Перевозка включает 8 кг ручной клади, 20 кг багажа и холодный ланч.

По сути, AnadoluJet предоставляет такой же сервис в эконом-классе, как на коротких рейсах Turkish Airlines, однако, в отличие от материнской структуры, в самолетах лоукостера нет бизнес-класса.

Последний рейс Одесса-Даламан перед приостановкой полетов авиакомпания выполнит 20 мая. Пассажиры уже получили письма об отмене рейса, запланированного на 23 мая.

В связи с тем, что границы многих стран закрыты для туристов, авиакомпании распределяют свои провозные емкости на открытые рынки. Сейчас туристы могут свободно перемещаться между Украиной и Турцией. При этом Турция с 15 мая отменила обязательные ПЦР-тесты для всех пассажиров из Украины вне зависимости от гражданства, что позволит экономить около тысячи гривен во время поездки.