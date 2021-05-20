Глава "Укрпошты" поручил отключить все терминалы сторонних банков в отделениях (обновлено)

"Укрпошта" отключила все терминалы сторонних банков в своих отделениях, и теперь там будут размещаться только терминалы "Укрпошты".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в Facebook.

"С сегодняшнего дня по моему приказу выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. Так что кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов", – написал Смелянский.

Смелянский напомнил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карточки - это "сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктах Украины, где нет банков".

"Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионный фонд и Управление соцзащиты (хотя фраза "социальная защита" воспринимается все более троллинг пенсионеров) по схеме "хочешь субсидию - шуруй в банк" начали туда переводить даже людей с инвалидностью. И каждый день мы получаем звонки и сообщения от клиентов, которым Пенсионный фонд отказывает в переходе на обслуживание в "Укрпошту", – добавил Смелянский.

Позднее Смелянский уточнил, что согласно подписанному им приказу, установленные в почтовых отделениях терминалы сторонних банков могут работать по решению начальников отделений до конца текущего месяца, но в июне точно будут отключены, передает Интерфакс-Украина.

"Даже если со стороны Пенсионного фонда что-то поменяется, шоу закончено. Обслуживать людей в селе должны те, кто имеет там сеть и несет затраты. Те, кто сеть закрыл и оставил клиентов, не получает к ним доступ. Тем более, к стоящим уже 5000 терминалов мы купили 2500 новых, а в следующем году планируем обеспечить терминалами каждого почтальона", – заявил глава "Укрпошты".

Как сообщалось, 1 апреля Кабмин принял постановление, которым предусмотрено, что с 1 сентября выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме людей с инвалидностью первой группы, пенсионеров старше 80 лет и лиц, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. До этого момента доставлять пенсии и денежную помощь продолжит "Укрпошта".

Однако уже в конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство.

Перед этим Кабинет министров повысил тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанные с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.