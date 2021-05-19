НКРЭКУ отобрала для участия в конкурсе на должность члена Нацкомисии 11 из 16 кандидатов

Конкурсная комиссия по добору членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании отобрала для участия в конкурсе на должность члена Нацкомиссии 11 из 16 кандидатов.

Еще пяти кандидатам, подавшим документы, комиссия предоставила два дня для подачи недостающих документов, в частности, подтверждающих их не менее чем двухлетний стаж работы на руководящих должностях в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Интерфакс-Украина.

Так, для участия в конкурсе были отобраны первый заместитель директора "Капитал стратегия лидерство" Павел Бессонов, экс-заместитель министра энергетики Юрий Бойко, заместитель гендиректора "Укрэнергоконсалтинг" Андрей Борисенко, технический директор "Рейнджи Измаил" Александр Киселев, член НКРЭКУ Оксана Кривенко, первый заместитель директора "Полтаватеплоэнерго" Александр Олексенко, экс-директор по правовому обеспечению "Донецкоблэнерго" Юрий Рыбаков, экс-начальница управления департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ирина Рожанская, заместитель начальника управления, начальник отдела комбинированного производства электрической и тепловой энергии НКРЭКУ Владислав Сагир, директор "Профицентра" и председательница общественного союза "Энергетический союз" Ольга Тагиева и комплаенс-офицер "Укргидроэнерго" Александр Формагей.

В числе пятерых кандидатов, которые должны подтвердить свой квалификационный уровень для участия в конкурсе, оказались экс-министр энергетики Алексей Оржель, замдиректора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Александ Косянчук, заместитель гендиректора "Котлотурборежима" Дмирий Анохин, экс-сотрудник "Киевоблэнерго" и "Херсоноблэнерго" Андрей Билошицкий и директор адвокатского объединения "Премиум" Дмитрий Лобиков.

"Пять человек на протяжении следующих двух дней имеют возможность и право предоставить нам дополнительные документы, которые подтверждают их общий трудовой стаж в сфере энергетики или коммунальных услуг, а также руководящий стаж не менее двух лет", − сказала секретарь конкурсной комиссии Светлана Голикова.

Как сообщалось, конкурс объявлен согласно ст. 8 закона о НКРЭКУ, одна из частей которой предусматривает его объявление за три месяца до окончания срока полномочий того или иного члена регулятора. Согласно указу президента от 1 июля 2020 года о ротации членов НКРЭКУ, до 1 июля 2021 года ротация применяется к члену комиссии Оксане Кривенко.

1 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой, которая теперь в суде оспаривает свое увольнение. За ней следует ротация О.Кривенко (до 1 июля 2021 года), далее – Алексея Магды (до 1 июля 2023 года), потом Ольги Бабий и Дмитрия Коваленко (до 1 июля 2024 года), а после Руслана Кайдаша и Валерия Тарасюка (до 1 июля 2025 года).