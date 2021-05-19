Государственный "Дноуглубительный флот" купил пикапы Toyota по 1,3 миллиона за штуку

Филиал "Дноуглубительный флот" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" 14 мая по результатам тендера заказал ООО "Спецтехника+" грузопассажирские автомобили на 2,63 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, фирма поставит два полноприводных пикапа Toyota Hilux по 1,32 млн грн за штуку белого цвета. Каждый автомобиль будет иметь шестиступенчатую механическую коробку передач, стальные колесные диски, шины 265/65 R17, подогрев передних сидений, кондиционер, подушки безопасности.

Комплектация автомобилей Toyota Hilux, которые приобрел "Дноуглубительный флот", соответствует базовой комплектации Toyota Hilux Business, которую в автосалонах продают по 942 тыс. грн (без тягово-сцепного устройства (фаркоп) для буксировки трейлера, аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, который должен быть у пикапов для филиала).

То есть переплата по каждому автомобилю может составить 370 тыс. грн или 40%.

На торгах единственным конкурентом "Спецтехника+" было ООО "Укравтозапчасть" (бенефициар Александр Диденко), которое предложило большую на 4 тыс. грн сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.

Харьковская фирма "Спецтехника+" записана на Станислава Стецова, известного как менеджер отдела продаж группы "Спецтехника".

Напомним, правоохранители расследовали присвоение и растрату бюджетных средств при закупке коммунальным предприятием "Международный аэропорт Одесса" специальной техники у ООО "Спецтехника+" и TOB "Зар Эйр Системс" на общую сумму 128,13 млн грн.