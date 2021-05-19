Скандальный суд разрешил застроить высотками 5 гектаров возле метро Лыбедская

Окружной админсуд Киева признал противоправными и отменил ограничения по высоте в 27 метров при строительстве жилищно-общественного комплекса на участке площадью 5,33 га по ул. Большая Васильковская, 143/2 в Печерском районе Киева.

Об этом свидетельствует решение суда от 20 апреля, пишут Наші гроші.

Ограничения по высоте в действующем Генплане Киева установлено для Центральной планировочной зоны (27 м, что равно 9 этажам), куда, в соответствии с выданными ПАО "Киевский электротранспортный завод" в декабре 2019 года градостроительными условиями и ограничениями (ГУО), входит участок на ул. Большая Васильковская, 143/2.

Впрочем, ОАСК этот пункт ГУО отменил. Суд сослался на то, что Киевсовет не утвердил План зонирования территории центральной планировочной зоны столицы в соответствии с ч. 8 ст. 18 закона "О регулировании градостроительной деятельности". Следовательно, по мнению суда, нет оснований считать, что объект строительства находится в Центральной планировочной зоне.

Также ОАСК отменил пункты ГУО , которыми определялось, что объект проектирования находится в пределах исторического ареала и в зоне регулирования застройки третьей категории. В частности, суд сослался на то, что границы исторического ареала Киева должным образом не утверждены.

Кроме того, ОАСК отменил пункты ГУО , которыми застройщика обязали получить согласование разработки проектной документации и разрешение на выполнение работ от органов охраны культурного наследия.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА подал апелляционную жалобу на решение ОАСК.

Напомним, участок 5,33 га на ул. Большая Васильковская, 143/2 является промышленной зоной, где строительство жилья запрещено соответствии с Генеральным планом столицы. С начала 1900-х на этом участке был завод по ремонту и изготовлению вагонов, троллейбусов и трамваев.

Жилая застройка этой территории стало возможным благодаря принятому Киевсоветом 19 декабря 2019 года решению, которым был утвержден Детальный план территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Анри Барбюса, Тверской и бульвара Дружбы народов в Печерском районе Киева.

Заказчиком строительства является ПАО "Киевский электротранспортный завод", а подрядчиком – ООО "Канбуд", соучредителем которого является бывший первый заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Игорь Никонов.

По состоянию на 4 квартал 2020 года владельцем 90% акций "Киевского электротранспортного завода" является ПАО "Транссервис-Инвест". Им владеют ООО "Стоик-Плюс" (50%), а также компании, которые, по данным Youcontrol, имеют отношение к группе "Континиум" – ООО "Спецпроект-Стандарт" (24%), ООО "Спецпроект-Перспектива" (19 %) и ООО "Континиум" (7%).

Руководителем и владельцем "Стоик-Плюс" является Александр Корнийчук. До 2020 года руководителем компании была экс-депутат Киевсовета от "Батькивщины" Елена Антонова, которая является соучредителем общественных организаций вместе с Виктором Пилипишиным и его сыном Александром. В середине 2000-х годов основателями "Стоик-Плюс" были жена и дочь экс-нардепа Виктора Пилипишина.

Владельцами "Спецпроект-Стандарт" является Роман Дидух и Наталья Голоюх. Владельцами "Спецпроект-Перспектива" является Антон Бугаев, Наталья Голоюх и Марьяна Паюк, а конечными владельцами числятся Марьяна Паюк и Ирина Цицик. Владельцами "Континиума" является Татьяна Стяглюк и Ольга Бугаева.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.