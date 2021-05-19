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Кабмин выделил 25 миллионов на оборудование для мобильного госпиталя для больных с коронавирусом

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Кабмин выделил 25 миллионов на оборудование для мобильного госпиталя для больных с коронавирусом

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, выделил 24,6 млн грн из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел на оснащение мобильного госпиталя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, 16,6 млн грн предусмотрено на обеспечение мобильного госпиталя транспортными средствами, а 8 млн грн будут направлены на закупку составляющих для госпитальной базы (пневмокаркасных модулей и спецоборудования).

Как сообщалось, в феврале первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом развернули на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области. В апреле его перенесли в Хмельницкую область. В ГосЧС тогда уверяли, что госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

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