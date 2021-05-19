Российский "Газпром" продлил спонсорское соглашение с УЕФА
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ПАО "Газпром" продлило партнерское соглашение с Лигой чемпионов УЕФА еще на три года.
Как сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Газпром" будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы, а также продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов УЕФА в новом трехлетнем цикле 2021-2024 годов, передает Интерфакс.
Российский "Газпром" получает партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, Европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.
Кроме это, компании предоставляются спонсорские права на на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов.
"Газпром" является спонсором Лиги чемпионов с 2012 года.
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