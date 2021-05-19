Производство яиц сократилось с начала года на 14%, – Госстат

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-апреле 2021 года снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,12 млн тонн, производство молока - на 5,2%, до 2,52 млн тонн, яиц - на 13,8%, до 4,58 млрд штук.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 1 мая поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 6% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 195,3 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) - на 6,5%, до 3,21 млн голов (в том числе поголовье коров сократилось на 5,8% - до 1,67 млн голов), овец и коз сократилось на 5,3% - до 1,39 млн голов, а поголовье свиней возросло на 2,4% - до 5,88 млн голов.

Реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой за четыре месяца текущего года выросла на 1,6% против января-апреля 2020 года и составила 215,48 млн голов, реализация свиней возросла на 10,6% - до 1,67 млн голов, КРС сократилась на 15,4% - до 105,6 тыс. голов, овец - на 33,6%, до 15,2 тыс. голов. Сельхозпредприятия за аналогичный период реализовали на 19,2% меньше яиц - 2,43 млрд штук.

Госстат уточнил, что производство яиц в указанный отчетный период существенно снизилось по сравнению с январем-апрелем 2020 года в Ивано-Франковской области - до 87,2 млн штук (-50,8%), Донецкой - до 200,9 млн (-47,0%) и Харьковской - до 144,2 млн (-46,3%), но значительно возросло в Черкасской области - до 269,9 млн штук (+21,5%).

По данным ведомства, производство молока за четыре месяца текущего года больше всего снизилось в Ривненской области - до 89,1 тыс. тонн (-13,1%), Николаевской - 68,6 тыс. тонн (-11,7%) и Луганской - до 24,6 тыс. тонн (-11,2%), но выросло в Тернопольской - до 110,6 тыс. тонн (+6,1%) и Хмельницкой областях - до 186,5 тыс. тонн (+1,2%).