Власти Киева ужесточили требования к маршруткам

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования, ужесточив требования к транспорту.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, передает пресс-служба горадминистрации.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест. Они также должны отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Усов уточнил, что конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение условий.

По его словам, среди новых условий участия в конкурсе – обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки не менее одного кресла колесного или детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций – автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены форменной одеждой.

Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока что будут ездить на условиях действующих договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявлять уже по новым условиям и стандартам.