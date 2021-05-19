Потребление авиатоплива в Украине упало с начала года на 28%

Баланс рынка авиационного топлива в январе-апреле 2021 года сократился на 28%, до 68,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (95 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По итогу четырех месяцев 2021 года единственный производитель авиакеросина в Украине - Кременчугский НПЗ - снизил производство до 37,9 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года "Укртатнафта" поставила его на рынок 59,3 тыс. тонн.

По итогам января-апреля текущего года в Украину было импортировано 26,3 тыс. тонн авиатоплива, что на 35% меньше показателя января-апреля прошлого года.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с четырьмя месяцами 2020 года, сократились на 54%, до 12,5 тыс. тонн, из Беларуси - остались на том же уровне - 8,32 тыс. тонн. Морские поставки греческого ресурса просели на 33%, до 2,1 тыс. тонн, а итальянского - выросли на 48%, до 3,5 тыс. тонн.

В апреле 2021 года импорт авиационного топлива на украинский рынок вырос в два раза, до 8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 тыс. тонн). Отмечается, что низкий прошлогодний показатель объясняется полным запретом на пассажирские авиарейсы в Украине со второй половины марта 2020 года.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с апрелем 2020 года, выросли на 60%, до 1,3 тыс. тонн, из которых 1,3 тыс. тонн было поставлено в адрес компании "Амик Украина", по 0,6 тыс. тонн - для "Глуско Украина" и "Авиа Ойл", а также 0,3 тыс. тонн - для "Сокар Украина". Кроме того, 200 тонн литовского ресурса импортировала ОККО.

По итогу отчетного месяца из Беларуси было поставлено 4,9 тыс. тонн авиационного топлива, тогда как годом ранее из этого направления импорт вовсе не осуществлялся.

Баланс украинского рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива по итогу 2020 года сократился в два раза, до 244 тыс. тонн, по сравнению с 2019 годом (483,2 тыс. тонн).