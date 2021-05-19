"Укрзализныця" завершила реконструкцию вокзала в городе Хуст на Закарпатье

Укрзализныця завершила реконструкцию вокзального комплекса в Хусте на Закарпатье. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

"Вокзальный комплекс в Хусте имеет 150-летнюю историю. К сожалению, последняя реконструкция здесь проводилась около 90 лет назад. Техническое состояние и эстетический вид зданий требовал основательного ремонта, который мы сделали менее чем за два года. Надеюсь, что это будет весомым вкладом нашей компании в развитие туристического потенциала города и региона", – отметил Юрик.

В ходе реконструкции вокзального комплекса строители осуществили перепланировку помещений, укрепили и утеплили стены, заменили пол, на крышу уложили металлочерепицу. Также заменены окна, двери, сеть силового электрооборудования и обновлена ​​система электроосвещения, устроены новые системы вентиляции, громкоговорящей связи, внутренние и наружные сети водоснабжения и водоотведения, пожарной сигнализации и оповещения и тому подобное.

Для удобства пассажиров с инвалидностью в здании вокзала приспособлен отдельный санузел, установлены средства информационно-справочной навигации, брусчатку перрона замостили с использованием тактильной плитки.

Кроме того, в Хусте отремонтировали посадочные платформы, рядом со зданием вокзала появилась автостоянка, с учетом пожеланий и при непосредственном участии работников станции упорядочена прилегающая территория.