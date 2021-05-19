БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1348 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
474 1
вокзал (59) Закарпаття (147) реконструкція (143) Укрзалізниця (2812)

"Укрзализныця" завершила реконструкцию вокзала в городе Хуст на Закарпатье

Новини БізнесЦензор Транспорт

"Укрзализныця" завершила реконструкцию вокзала в городе Хуст на Закарпатье

Укрзализныця завершила реконструкцию вокзального комплекса в Хусте на Закарпатье. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

"Вокзальный комплекс в Хусте имеет 150-летнюю историю. К сожалению, последняя реконструкция здесь проводилась около 90 лет назад. Техническое состояние и эстетический вид зданий требовал основательного ремонта, который мы сделали менее чем за два года. Надеюсь, что это будет весомым вкладом нашей компании в развитие туристического потенциала города и региона", – отметил Юрик.

В ходе реконструкции вокзального комплекса строители осуществили перепланировку помещений, укрепили и утеплили стены, заменили пол, на крышу уложили металлочерепицу. Также заменены окна, двери, сеть силового электрооборудования и обновлена ​​система электроосвещения, устроены новые системы вентиляции, громкоговорящей связи, внутренние и наружные сети водоснабжения и водоотведения, пожарной сигнализации и оповещения и тому подобное.

Для удобства пассажиров с инвалидностью в здании вокзала приспособлен отдельный санузел, установлены средства информационно-справочной навигации, брусчатку перрона замостили с использованием тактильной плитки.

Кроме того, в Хусте отремонтировали посадочные платформы, рядом со зданием вокзала появилась автостоянка, с учетом пожеланий и при непосредственном участии работников станции упорядочена прилегающая территория.

Укрзализныця завершила реконструкцию вокзала в городе Хуст на Закарпатье 01

Джерело:  "Укрзализныця"
Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главный доход железной дороги должны быть перевозки товаров. Украине нужно увеличивать экспорт и перевозки и логистика - это главный фактор для скорости перевозок и величины перевозок товаров - это деньги для страны. Украине нужно запустить механизм из 3 факторов создание сырьевых товаров для экспорта, переработка сырья в товары с добавочной стоимостью для экспорта и перевозка товаров - если эти шестеренки закрутятся - Украина станет богатой страной! Перевозки не только Железной дорогой, а всеми видами и водой и воздухом и всеми видами наземными.
показати весь коментар
20.05.2021 01:58 Відповісти
 
 